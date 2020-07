Correos lanza a súa nova web para o Camiño de Santiago

lanza este xoves, coincidindo coas festividades do, que se celebra o sábado 25 de xullo, a súa nova web doA compañía pública informa nun comunicado de que o portal -www.elcaminoconcorreos.com- renova a súa imaxe, incorpora máis contidos e permite unha áxil e sinxela contratación online do servizo, co que os carteiros transportan as equipaxes dos peregrinos de aloxamento en aloxamento.Na web o peregrino poderá atopar toda a información necesaria para organizar o Camiño de Santiago: principaisxacobeas divididas por etapas, ospara o Camiño e un blogue concomo que levar na mochila, como conseguir a credencial, medidas de seguridade ante a Covid no Camiño, ou os requisitos para obter a Compostela.Ademais do Paq Mochila, a web recolle outros servizos de axuda ao camiñante como o, que permite enviar maletas e paquetes a calquera oficina de Correos; o, para enviar as bicis antes e despois do Camiño; unhapara o peregrino, ou unque ofrece na súa oficina principal de Santiago de Compostela.En www.elcaminoconcorreos.com recompílanse consellos sobre que ver e facer nas diferentes Rutas do Camiño e consellos ofrecidos polos carteiros que cada día comparten o Camiño cos peregrinos. Esta información vai acompañada dunha descrición detallada das dez principais rutas xacobeas que discorren pola Península, con información de contido, mapas, fotos e nivel de dificultade.Ademais, dedica un apartado específico para asno Camiño ante a Covid, recompilando recomendacións de institucións e asociacións xacobeas para intentar minimizar o risco de contaxio durante a Ruta.O portal de Correos dedicado ao Camiño de Santiago recolle tamén información de preto depresentes nas diferentes rutas.