Miguel Corgos López-Prado tomou posesión este luns como novo conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta, un nomeamento propiciado pola repentina morte o pasado 6 de outubro Valeriano Martínez, co que traballou durante sete anos e ao que consideraba "un gran compañeiro".

Corgos optou por xurar o cargo durante un emotivo acto celebrado no Pazo de Raxoi e presidido polo titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen avalou a súa "experiencia" como persona "que máis orzamentos fixo xamais" para Galicia desde a Dirección Xeral de Orzamentos que ocupaba desde 2009, durante case 13 anos.

"De forma constante e continua leva facendo todos os orzamentos da nosa época e, por tanto, todos os orzamentos que o Goberno galego e eu, como presidente, asinamos desde o ano 2009", explicou o presidente. De feito, a Corgos tan só o supera José Antonio Orza, conselleiro de Facenda con Fraga en 1986 e de 1990 a 2005.

No seu primeiro discurso como titular de Facenda e Administración Pública, tivo palabras en recordo da súa familia, amigos e equipo, pero tamén para Valeriano Martínez, con quen chegou a ter "unha relación moi persoal" para deseñar durante sete anos os orzamentos autonómicos.

Ademais, enxalzou a "excelente xestión" realizada polo tres conselleiros precedentes -a Martínez, sumou a Marta Fernández Currás e a Elena Muñoz-, porque marcaron "unha liña a seguir moi clara e difícil de mellorar".

Á toma de posesión acudiron, ademais do resto de membros do Goberno galego, decenas de representantes institucionais e civís de Galicia como o presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; os reitores das universidades galegas, Antonio López (Santiago), Julio Abalde (A Coruña) e Manuel Reigosa (Vigo); e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, entre outros.

"ANOS DE EXPANSIÓN FISCAL" E "RECUPERACIÓN". Minutos despois deste acto, arrincou a reunión do Consello extraordinario da Xunta para aprobar os orzamentos autonómicos para 2022 antes da súa remisión ao Parlamento.

Neste contexto, Corgos avanzou que os próximos serán "anos de expansión fiscal" e "de recuperación" nos que a súa responsabilidade será "apoiar ás consellerías en busca de financiamento" para os seus proxectos, ao que sumou o reto da negociación do novo sistema de financiamento autonómico e os programas plurianuais de fondo.

Así mesmo, no que respecta á parte de Administración Pública, situou o foco na "dixitalización e modernización" da mesma durante a próxima década para facela "máis accesible", así como a súa intención de "seguir mejroando en transparencia e rendición de contas".



"NON É UNHA TOMA DE POSESIÓN MÁIS". Pola súa banda, Feijóo pronunciou un discurso marcado pola emoción tras a perda de Valeriano Martínez, alguén "insubstituíble" a quen consideraba un amigo. "Non é unha toma de posesión máis", dixo, xa que esta substitución non se produce nin por unha falta de confianza nin por unha decisión persoal, senón por algo "inevitable" como a morte.

"Non foi difícil decidir quen podía substituír a Valeriano. O que foi difícil foi substituír a Valeriano", expresou o mandatario autonómico, quen de feito avanzou que -ademais da misa funeral que se celebrará na tarde deste luns na Catedral de Santiago- haberá proximamente unha "pequena homenaxe" en San Caetano.

"Un empregado público desde 1985 que falece no seu despacho ben merece unha homenaxe de todo o sector público autonómico, xa que non só era responsables das contas, senón tamén dos 90.000 empregados que ten a Administración galega", explicou.

UN LABOR "TRANSVERSAL". Seguidamente, mirou cara ao novo titular de Facenda para advertirlle que, aínda que terá un cargo "que foxe dos protagonismos", o seu labor será "transversal" a todas as consellerías. Con todo, asegurou que Corgos "coñece o departamento de principio a fin" e non chega á Xunta "a aprender", senón que xa "sabe perfectamente cal é o seu traballo e a súa responsabilidade".

De feito, no seu primeiro día á fronte da Consellería xa terá o primeiro reto de aprobar os orzamentos para 2022 nun Consello extraordinario e presentalos ante a prensa. O seguinte paso será entregalos o mércores no Parlamento xunto á lei de medidas de acompañamento, tras o cal os terá que defender no pleno para a súa posterior aprobación e entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2022.



Por tanto, é "coma se un futbolista ficha e debuta o mesmo día que se xoga a final dunha 'Champions'. O único que facemos hoxe é oficializar o ascenso dunha persona preparada para o equipo", constatou Feijóo.