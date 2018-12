A coordinadora En Marea acusa o comité electoral de querer ser un "poder totalitario"

O integrante da coordinadora de En Marea Gonzalo Rodríguez aseguro este domingo que os argumentos do comité electoral para pedir seguir coas eleccións internas da formación, suspendidas polo comité de ética e garantías, "viran sobre si mesmos" e con eles parece que (no comité electoral) "queren constituírse nun poder totalitario que non dá contas a ninguén".

Nunha conferencia de prensa ofrecida esta mañá, Rodríguez defendeu as funcións do comité de ética e garantías da formación e asegurou que "as garantías -para poder celebrar as eleccións internas- foron crebadas por membros do propio comité electoral".

"A comisión de ética e garantías será garante e intérprete da normativa interna e dos acordos plenarios, incluso os que mandatan a calquera outra comisión, sexa a electoral ou doutro tipo", sinalou o integrante da coordinadora de En Marea, que insistiu na "necesidade de restaurar con todas as garantías a regularidade censal".

As eleccións de En Marea que deberían comezar este sábado e concluír este luns á primeira hora quedaron suspendidas tras a denuncia de "irregularidades" por acceso ao censo electoral por persoas non autorizadas.

Para analizar o alcance desa irregularidade están a elaborarse dous informes, un interno e outro externo, que se coñecerán a mediados da próxima semana, segundo Rodríguez, e que determinarán quen ou quen accederon e que fixeron e cos que a comisión de ética e garantías proporá as accións seguintes.

Durante a xornada de onte non se descartou a posibilidade de acudir aos tribunais aínda que este domingo Rodríguez incidiu en que hai que esperar ao resultado dos informes e as accións que propoña o comité de garantías.