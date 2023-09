Convocan movilizaciones para reclamar sueldo retrasado de empleados de limpieza de Correos

El comité de empresa de la concesionaria en Galicia de las labores de limpieza de las oficinas de Correos ha anunciado este martes movilizaciones, incluida una huelga indefinida iniciada este lunes, para reclamar el pago de sueldos retrasados, con el respaldo de los principales sindicatos, que piden rescindir el contrato a la firma JCordoba.

La citada firma, dirigida por el empresario Rocco Arena, de nacionalidad italiana, ganó el concurso de licitación de las labores de limpieza de Correos de varias oficinas del norte de España, incluido en Galicia, donde no paga a los trabajadores la nómina de los últimos meses.

JCordoba ha pasado en los últimos meses a multiplicar por cinco el número de empleados con un millar de trabajadores actualmente, de los cuales un tercio en Galicia, donde la plantilla ha decidido convocar concentraciones y manifestaciones para pedir públicamente el pago de sus retribuciones atrasadas.

El comité de empresa ha acordado celebrar una concentración de trabajadores mañana, miércoles, a las 11:00 horas ante la sede de Correos en la capital de las cuatro provincias gallegas para reclamar el pago del sueldo debido de julio y agosto. Además, han convocado manifestaciones para el 13 de septiembre en A Coruña, el 20 de septiembre en Lugo, el 27 de septiembre en Lugo y el 4 de octubre en Ourense.

El presidente del comité de empresa JCordoba, Óscar Iglesias, abogó en una conferencia de prensa por "echar" al empresario Arena, por considerar su gestión perjudicial para el personal al no abonar debidamente los sueldos, y señaló que la empresa argumenta desavenencias entre las dirección de Correos y la concesionaria sobre unas 2.000 horas de trabajo, de la que los empleados están siendo víctimas.

Representantes sindicales que acudieron a una conferencia de prensa junto a Iglesias advirtieron de que JCordoba no solo no abona los sueldos en Galicia y otros puntos de España, infringiendo la normativa legal, sino que además no dispone de los preceptivos planes de igualdad de género y de prevención de riesgos laborales requeridos para ese tipo de concesiones de una empresa pública como Correos.

Un sindicalista de CIG, Xavier Torea, acusó a los dirigentes de Correos ser "culpables" de esa situación por atribuir "a dedo" la concesión de las labores de limpieza a la firma JCordoba, cuyo gestor, Rocco Arena, tiene antecedentes de incluso "no es la primera vez que deja en quiebra incluso a un equipo de fútbol".

Añadió que se trata de un empresario envuelto en "problemas financieros y deuda", hasta el punto de que "coge empresas e incluso no paga", por lo que los dirigentes de Correos que atribuyeron la concesión no se limitan a tener un "error", sino que la firma pública de gestión del servicio postal debería de dar explicaciones, porque consideró que tras esa situación podría haber "delito".

También una representante de UGT, María Jesús García, aseguró que la dirección de Correos es "cómplice" de la situación al "no rescindir el contrato" a JCordoba y consideró que de entrar una nueva empresa permitiría a los trabajadores reiniciar la dinámica laboral.

Por su parre, un dirigente de CCOO, Ricardo Santos, consideró que los múltiples "incumplimientos" de la empresa ha llevado a la movilización de los trabajadores, y que la falta de pago de los sueldos es "la gota que colmó el vaso". Santos opinó que es "necesario una revisión del contrato" y advirtió de que JCordoba fue la única que concurrió con concurso público para la concesión de las labores de limpieza y debería ser consciente de esa situación.