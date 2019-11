Galicia tinguirase de azul polo 30 aniversario da Convención sobre os Dereitos do Neno

Cidades Amigas da Infancia en Galicia, destacou Unicef, iluminarán de azul os seus monumentos "máis emblemáticos" para celebrar o 30 aniversario da Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN), este 20 de novembro, e "visibilizar os logros e os desafíos aos que se enfronta a infancia".

Así o destacou Unicef nun comunicado, no que indica que o Concello de Ourense iluminará a Ponte Romana; o de Castrelo de Miño, os pantaláns do seu encoro; e os concellos do Porriño, Cabanas, Carnota, Moeche, e Tomiño, as fachadas das súas casas consistoriais.

Outras administracións públicas, como a Xunta de Galicia e as deputacións de Pontevedra, A Coruña e Lugo, quixeron sumarse tamén a esta iniciativa e iluminarán de azul as súas fachadas principais.

No caso de Vigo, o Concello tinguirá de azul as fontes da rúa Aragón. Mentres, os concellos de Boqueixón e Cambados quixeron sumarse tamén a esta iniciativa.

Nalgúns casos, ademais da iluminación, proxectarase o logo do 30 Aniversario da CDN e vídeo mupi con imaxes de nenas e nenos, como é o caso da Deputación de Pontevedra, concretaron as mesmas fontes.

"Desde que se aprobou a CDN hai 30 anos producíronse avances históricos para os nenos e nenas do mundo. Con todo, moitos dos nenos máis pobres aínda non notaron os seus efectos, segundo un novo informe titulado A Convención sobre os Dereitos do Neno nunha encrucillada, destacou Unicef.

O documento, que forma parte da celebración do 30 aniversario da CDN, "examina os innegables logros que se produciron durante o tres últimas décadas, que demostran que a vontade e a determinación políticas teñen o poder de mellorar as vidas dos nenos", engadiu.

"Ademais dos desafíos persistentes que afrontan en materia de saúde, nutrición e educación, os nenos de hoxe en día teñen que facer fronte a novas ameazas como o cambio climático, o abuso en liña e o ciberacoso. Só coa innovación, as novas tecnoloxías, a vontade política e o aumento dos recursos axudaremos a facer realidade a visión da Convención sobre os Dereitos do Neno para todos os nenos do mundo", manifestou a directora executiva de Unicef, Henrietta Fore.