Controlado el incendio forestal de las Fragas do Eume

La Consellería de Medio Rural informó este martes de que ha sido controlado el incendio forestal en el concello coruñés de Monfero que afecta al parque natural de Fragas do Eume. Según las primeras estimaciones, la superficie calcinada es de menos de una hectárea.

ACTIVO un incendio forestal no concello coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que afecta o Parque Natural Fragas do Eume. #IFQueixeiroMonfero — incendios 085 (@incendios085) August 9, 2022

En concreto, el fuego afecta a la parroquia de Queixeiro, del citado municipio.

Tres incendios sin extinguir

Otros tres incendios forestales permanecen sin extinguir en Galicia en estos momentos, según las últimas cifras ofrecidas por la Consellería do Medio Rural con datos recogidos hasta las 08.00 horas de este martes. Se trata de los de Boiro (A Coruña), Verín (Ourense) y Ponte Caldelas (Pontevedra).

El de mayor entidad, que se encuentra estabilizado desde las 12.28 horas de este lunes, es el que se declaró el pasado jueves en la parroquia de Cures, en el municipio coruñés de Boiro, y que ha afectado también a los ayuntamientos de A Pobra do Caramiñal y Ribeira. Este fuego es el de mayor superficie calcinada en el mes de agosto en Galicia, con 2.200 hectáreas ardidas.

Mientras, el de Verín, en Ourense, continúa controlado desde las 11,51 horas de este lunes. En este incendio, que según la Xunta se inició en más de diez focos diferentes, han ardido unas 600 hectáreas.

Por otra parte, en la provincia de Pontevedra se encuentra controlado el fuego de la parroquia de Xustáns, en la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas –controlado a las 12,05 del lunes–. Y está extinguido el de Caldas de Reis, declarado en la parroquia de Saiar y que se extendió hasta el vecino ayuntamiento de Vilagarcía.

En el último parte de Medio Rural tampoco se aprecian cambios en la superficie afectada en estos dos incendios, que se mantienen sin cambios: 380 hectáreas calcinadas en el de Ponte Caldelas y 450 en el de Caldas de Reis.

Además, la Xunta ha dado por extinguidos los incendios que permanecían activos en el municipio pontevedrés de Arbo. En concreto, el de la parroquia de Mourentán ha sido extinguido a las 23,00 horas de este domingo, con una superficie afectada de 484,68 hectáreas --364,68 de arbolada y 120 hectáreas de monte raso--. El de Barcela, que se ha dado por extinguido a la misma hora, ha calcinado 82 hectáreas --70 de arbolada y 12 de monte raso--.

En total, los incendios forestales que se han producido en la última semana en la comunidad gallega han calcinado ya unas 4.500 hectáreas en las provincias de Ourense, A Coruña y Pontevedra.

Medio Rural habla de nuevos intentos

Asimismo, el titular de Medio Rural, José González, ha informado de que la pasada noche hubo "nueve intentos de prender" fuego. "Por la noche no hay medios aéreos. No hay tormenta seca y no había cerca líneas eléctricas, y por tanto detrás claramente hay la mano del hombre", ha afirmado.

En este contexto, González ha apelado a la "concienciación ciudadana" para que, tanto en casos de intencionalidad como de negligencias, se eviten "comportamientos que puedan desembocar en algún incendio". Así, ha pedido a los vecinos que, si ven cualquier actitud sospechosa, avisen "por cualquier medio", también a los teléfonos 085 y 900 815 085.

El conselleiro ha detallado que este mes ya hubo "120 llamadas" a estos números y que "alguna de ellas está abriendo líneas de investigación". "Tenemos cámaras, drones y toda la gente de las fuerzas de seguridad del Estado y la Uifo (Unidad de Investigación de Incendios Forestales) de Medio Rural. Podemos trasladar con claridad a todos aquellos que de modo intencionado están provocando incendios en Galicia, que los vamos a coger y que va a caer sobre ellos el peso de la ley", ha advertido.

Evaluación de daños

Preguntado sobre si la Xunta prevé aprobar más ayudas a los afectados por los fuegos, después de las líneas ya lanzadas para reparar casas arrasadas en la primera ola de julio, el conselleiro ha respondido que por ahora están "evaluando daños" y comprobando "posible existencia de escorrentías y erosiones" en el terreno, como ya hicieron "estos días" en Valdeorras (Ourense) y O Courel (Lugo) los técnicos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

De hecho, ha avanzado que "próximamente" acudirán a la zona arrasada en Boiro, después de que las mariscadoras de la zona preguntasen a la Xunta sobre si algunas escorrentías podrían afectar a su actividad.

"Después vamos a analizar con claridad a medio y largo plazo la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales utilizando los mecanismos que hasta ahora no teníamos pero que ahora disponemos de ellos", ha agregado, en referencia a la ley de recuperación de la tierra agraria y al anteproyecto de ley de lucha integral contra los incendios. Y es que "la clave ahora es preparar el territorio para que sea lo más resiliento posible" ante las llamas, ha concluido González.