Alfonso Rueda cumplió este lunes los simbólicos cien días al frente de la Xunta. Algo más de tres meses caracterizados por dar continuidad a las políticas diseñadas aún bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo a la vez que se prepara para encarar su primer gran desafío: las elecciones municipales de mayo del año que viene. Una cita que supondrá un punto de inflexión de cara a sus aspiraciones a revalidar una mayoría absoluta para la cual, además, trata de construir una imagen propia, reconocible para la ciudadanía como cabeza de los populares gallegos, mientras afronta problemas de actualidad como unos incendios de récord, polémicas recurrentes como la situación de la sanidad pública y cuestiones más globales como la inflación.

Después de trece años de liderazgo personalista de Feijóo tanto al frente de la Xunta como del PPdeG, todo cambio en el escenario suponía poco menos que hacer tábula rasa. Cuando tomó posesión como presidente gallego el pasado 14 de mayo y como líder de su partido en Galicia ocho días más tarde, este fue el punto desde el que le tocó partir a Rueda, a pesar de ser junto a Rosa Quintana el único superviviente de aquel primer gabinete de 2009 y de sumar una década como número dos del Ejecutivo gallego. Esta posición lo situaba como principal candidato a la sucesión, dentro del mantra de la previsibilidad que suele esgrimir Feijóo y que él mismo ha querido recoger. Pero esta previsibilidad puede ser, al mismo tiempo, una ávida devoradora de carisma.

Así pues, quizás Rueda fuese de los rostros más conocidos de la Xunta, pero esta afirmación no tiene excesivo peso dentro de un equipo de perfil relativamente bajo y que incluso, en determinadas áreas, trata de proyectarse con una imagen más técnica que política. De ahí que uno de sus principales cometidos en estos cien días haya sido darse a conocer, un asunto en absoluto trivial en este oficio.

Sin forzar la crispación, Rueda litigia con la Moncloa por temas como la sanidad, la gestión del litoral, los trenes Avril o los fondos de la UE

No hay más que pasarse por la web de la Xunta para comprobar la presencia que tienen las fotos del nuevo presidente en el apartado de noticias. Aquí, frente a Feijóo, sobre quien se bromeaba de su imagen fría, Rueda cultiva un perfil más cercano y llano. Desde el primer instante, con su inmediata aceptación a la propuesta de irse de cañas que le hicieron los periodistas en el debate de investidura. Gran aficionado al deporte, muchas veces sigue presentándose, como ya hacía en la vicepresidencia, montando en bicicleta o a lomos de su moto, con indumentaria a juego. Asimismo, renuncia a mudarse a Monte Pío.

Pero este cambio no es solo cosmético, sino que también está en su proceder cotidiano: las exhaustivas ruedas de prensa de Feijóo tras el Consello da Xunta, en las que se citaba hasta el último acuerdo, quedan ahora despachadas con un puñado de temas clave.

CONTINUISMO. La misma brevedad la aplicó ya a su discurso de investidura, de una hora. "A nova etapa non estará marcada pola ruptura, será continuidade da boa", subrayó en él. Dicho y hecho, la acción política –acotada además por las vacaciones de verano– ha seguido la inercia de la legislatura, prácticamente sin cambios en las consellerías, y no ha destacado por iniciativas legislativas de gran calado, probablemente también como parte de una estrategia en busca tanto de discreción, de no quemarse en trifulcas parlamentarias, como de guardar munición para las fechas fuertes.

Su agenda pública, no obstante, ha dejado una importante apuesta por el turismo. Un ámbito de su prioridad, como demuestra que conserve la gestión directa de esta cartera que ya había recuperado en la remodelación que Feijóo diseñó en su cuarto mandato. Al fin y al cabo, suele ofrecer cifras jugosas –sobre todo en un contexto pospandémico y de Xacobeo– a cambio de polémicas de bajo impacto, pese a que crecen las voces que denuncian la masificación del Camino de Santiago y que él ha atribuido en ocasiones, como la Peregrinación Europea de Jóvenes, a un debate con sesgo ideológico.

En cambio, mayores dolores de cabeza trae consigo la sanidad pública, con protestas internas que en áreas como la de Pontevedra llegan al borde de la huelga, erigida en uno de los principales arietes de la oposición, que reprocha las condiciones profesionales que se ofrecen en Galicia, y con críticas en estos días por las lista de espera para el médico de cabecera y por la investigación de la muerte de una paciente en Sanxenxo. La respuesta de la Xunta ha combinado por ahora un aumento salarial para unos 7.600 sanitarios de Atención Primaria que asumen carga extra de trabajo por las vacantes del sistema con lanzar la pelota al tejado del Gobierno central pidiendo un MIR extraordinario y la creación de una especialidad de Urgencias. También aquí se encuadra el relevo de José Flores por Estrella López Pardo en la gerencia del Sergas.

OPOSICIÓN CORDIAL. Son peticiones que Rueda trasladó a Pedro Sánchez en una reunión que se hizo esperar, entre reproches del mandatario gallego, hasta finales de julio. Con todo, las relaciones con la Moncloa no se han caracterizado por el nivel de belicosidad que han ofrecido otras comunidades del PP, con Madrid al frente, e incluso Feijóo como líder de la oposición. Muestra de ello es su postura de acatar, pese a los reparos, el decreto de ahorro energético.

El plazo de los trenes Avril, previsto inicialmente para julio, o la transferencia de las competencias de gestión del litoral -sin respuesta o con contestación negativa-, así como la evolución de las obras en el viaducto de la A-6 en Pedrafita, son algunos de los puntos de fricción con el Gobierno de Sánchez. También el reparto de los fondos europeos de recuperación, con escasas concreciones para los grandes proyectos postulados -los de Altri en Palas, Stellantis en Vigo y Showa Denko en A Coruña- pero sí, asegura Rueda, buenas perspectivas.

El BNG buscará el "novo ciclo" dé otro paso con la mirada en las autonómicas

Ana Pontón. LAVANDEIRA JR

Las incógnitas sobre si Alfonso Rueda será capaz de capitalizar todo el apoyo que llevó a Alberto Núñez Feijóo a cosechar cuatro mayorías absolutas son las que alimentan ahora las esperanzas de la oposición parlamentaria gallega. El BNG, como principal partido de la misma, trata de consolidar el «novo ciclo político» que su líder, Ana Pontón, aseguró ver tras el histórico resultado de las elecciones autonómicas de 2020, en las que los nacionalistas lograron 19 diputados.

Con el liderazgo de la sarriana revalidado hace ahora un año y algunas encuestas situándola ya en la Xunta, el Bloque encara ahora los comicios locales como un paso desde el que madurar el proyecto en curso y consolidar el camino hacia las próximas autonómicas, tratando de no quemarse en polémicas sin rédito y haciendo hincapié en políticas sociales. La sanidad apunta a ser uno de los puntos principales, a los que se añadirán otros propios del contexto económico actual, como las políticas eléctricas, o en reclamaciones para reforzar la soberanía de la Xunta, como la financiación autonómica.

El liderazgo de Formoso en el PSdeG también se calibrará en las elecciones locales

Valentín González Formoso. AEP

Mientras Rueda suma un centenar de días al frente de la Xunta, Valentín González Formoso está cerca de cumplir diez meses como secretario general del PSdeG. Pero si el liderazgo de Ana Pontón en el BNG está consolidado, el del también alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña necesita un espaldarazo para que sea incuestionable, dado que aún quedan frentes internos abiertos de las primarias en las que derrotó a su predecesor, Gonzalo Caballero, muy activo en posiciones críticas hacia la nueva dirección.

Al igual que Rueda, pues, Formoso afronta una prueba crucial en este nuevo curso. Y lo cierto es que la mayor o menor fuerza que muestren en los socialistas las municipales —también dependientes de la tendencia política estatal con la pugna entre el Ejecutivo de Sánchez y el PP de Feijóo— servirá asimismo para medir las posibilidades de gobierno de la oposición en su conjunto. Y eso a la espera también de calibrar en qué se traduce en la comunidad el proyecto de Yolanda Díaz que, por lo pronto, no tendrá representación como tal en las urnas en mayo.