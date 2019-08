La cancelación del Maestral Music Festival ha dejado a cientos de personas con la entrada en la mano y sin posibilidad de ver a su artista favorito. Y ahora la incertidumbre se cierne sobre el público afectado por esta cancelación, ya que aún no saben cuando podrán recuperar el dinero invertido en las entradas

Ataquilla había dado de plazo hasta este miércoles a la organización para devolver el dinero de los tickets y así poder esta plataforma proceder al reembolso de este importe.

Hasta el momento la empresa responsable del festival aún no ha hecho efectiva esta devolución y tampoco se ha pronunciado sobre este tema desde la emisión del comunicado para avisar de la cancelación del Maestral.

Cabe recordar que esta no es la única deuda pendiente de la organización del festival, ya que también está pendiente el pago a los proveedores, que asciende a casi 600.000 euros.

OPINIONES POLÍTICAS. El PSOE y el BNG de Sanxenxo ya se han pronunciado al respecto e instan al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a dar las explicaciones necesarias con respecto al festival y a su cancelación.

A pesar de que la organización del evento recayó sobre una empresa privada desde el PSOE de Sanxenxo, la edil Ainhoa Fervenza afirma que "o Concello si é responsable de velar polo cumplimento das obrigacións da empresa beneficiaria", a lo que añade que "creo que o mínimo que debe facer é dar aos cidadáns e cidadás unha explicación e esixir unha indemnización polo irreparable dano causado á marca Sanxenxo".

Por su parte, la edil del BNG de Sanxenxo, Sandra Fernández Agraso, afirma que "cando as cousas veñen mal dadas Telmo Martín desaparece do escenario, apaga os focos e agóchase para non dar a cara". Además, la nacionalista también sentencia que "deixa en evidencia as prioridades de Telmo Martín, cara onde quere levar Sanxenxo no sector turístico. Agora tócalle dar a cara e asumir o fracaso absoluto do seu modelo cultural".

La devolución. Solo un correo para los afectados

Tras la cancelación total del Maestral las personas que tienen entradas solamente han recibido un correo electrónico informativo por parte de Ataquilla. En él la plataforma lamenta la cancelación del evento y avisa a los afectados de que la devolución del importe de las entradas no se podrá realizar hasta que el organizador del evento efectúe la devolución a la plataforma.



Puntos físicos

En el comunicado de cancelación del evento la organización asegura que Ataquilla será la encargada de reintegrar de forma centralizada el importe de todas las entradas y que en ningún caso la devolución podrá ser gestionada a través del punto físico de venta ubicado en Sanxenxo. Lo que no deja claro el procedimiento a seguir para los que no adquirieron las entradas online.