Os traballadores que permanecen encerrados, xunto a veciños, desde este luns no Hospital de Verín (Ourense) en protesta polo peche do paritorio neste centro, o que obrigará a dar a luz no complexo hospitalario de Ourense, acordaron este martes continuar de forma "indefinida" esta mobilización.

Así o informaron a Europa Press fontes dos traballadores que acudiron este martes a unha asemblea dos sindicatos para informar sobre a reunión mantida este luns co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, na que lle mostraron o "malestar" do cadro e este transmitiulles que "o peche (do paritorio) é firme", apostilaron.

Por iso, nunha asemblea celebrada este martes os traballadores acordaron manter o peche de forma "indefinida" e expor unha "choiva de ideas", explicaron as mesmas fontes, para, en "próximos días", decidir que outras medidas adoptar co fin de que "isto non quede no esquecemento".

Deste xeito, os traballadores trasladarán aos seus representantes sindicais "toda idea" que se lles ocorra para continuar coa protesta contra o peche do paritorio en Verín.

PARLAMENTO

Ademais, informaron de que tres matronas e o xefe de Obstetricia de Verín foron convidados este mércores de 18.30 a 18.45 horas ao Parlamento galegos con motivo da sesión do pleno.

En concreto, esta visita ten o fin de presenciar unha pregunta do grupo socialista ao Goberno galego relativa á "perda progresiva de servizos" no Hospital de Verín.