Os contaxios entre usuarios de residencias baixan ata 421 tras dúas mortes e unha alta

Os casos activos de covid entre usuarios de residencias de Galicia baixaron lixeiramente, ata o total de 421, tras dous falecementos de anciáns e un alta no centro Os Gozos de Pereiro de Aguiar (Ourense), principal foco entre os xeriátricos galegos.

De acordo coas últimas cifras da Consellería de Política Social, hai un total de 421 maiores con coronavirus. A residencia de Pereiro, que continúa intervida pola Xunta desde o venres, conta este luns con 150 internos cunha PCR positiva. Tras este, está a DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), con 130 maiores infectados.

Tamén contan con grandes grupos de anciáns con coronavirus a residencia Val de Monterrei (Ourense), con 57, e a Nosa Señora do Viso de Lobeira (Ourense), con 33. Ademais, a residencia Santa Marta de Vigo conta con 13 maiores infectados, a do Incio contabiliza 12 e Las Salinas de Ourense ten 11.

Finalmente, hai casos positivos na Torrente Ballester da Coruña (5), na Ballesol de Oleiros (3), en DomusVi Coruña de Culleredo e a Virgen Blanca (con 2 cada unha); e a residencia de Arteixo, os apartamentos tutelados do Incio e a Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (un caso cada unha).

TRABALLADORES. En canto ao persoal dos xeriátricos, os traballadores con Covid baixaron en tres nas últimas 24 horas, ata 135, despois de que se producisen catro curacións no cadro do centro de Pereiro de Aguiar e o positivo dun empregado da residencia Nosa Señora de Fátima, no Barco de Valdeorras (Ourense).

Así, como cadro con máis positivos de coronavirus continúa a dos Gozos de Pereiro, con 25 empregados, seguida de 20 en DomusVi Outeiro de Rei; 16 en Val de Monterrei; 17 en Nosa Señora do Viso; e nove no Incio. As Salinas de Ourense conta con catro traballadores con covid, mentres a Nosa Señora do Socorro de Arnoia (Ourense) e a Virgen Blanca teñen tres.

Así mesmo, con dous casos sitúanse as residencias Ballesol de Oleiros; DomusVi Coruña; Fundación José Otero de Santiago; Orpea Lugo; Casa Grande de Maside; Residencia San José de Ourense; Nosa Señora do Rosario da Cañiza; e o CRAPD Vigo I.

E cun positivo entre os seus traballadores atópanse as residencias El Pinar de Culleredo; Fogar residencial Nosa Señora do Carme de Fisterra; Porta do Camiño de Santiago; Volta do Castro da capital galega; Residencia Os Tercios de Touro; Residencia de Maiores San Bartolomeu de Xove; Nosa Señora de Fátima do Barco; Nosa Señora dos Milagres de Barbadás; Residencia de maiores con dependencia do Carballiño; DomusVi Barra de Miño de Coles; Quercus de Leiro, Vivenda Comunitaria Dacon de Maside; Santa María de Melón; Virxe da Clamadoira de Muíños; Fogar Santa María de Verín; Santiago Apóstolo de Vilamarín; Campolongo; DomusVi Ribadumia; CRAPD Vigo II; Fogar Residencial Vistahermosa de Vigo e Residencia Xeriátrica Albi-Beade.

CENTROS DE DISCAPACIDADE. En canto aos centros de atención a persoas con discapacidade na Comunidade galega, nas últimas 24 horas se curaron de COVID-19 os catro traballadores da residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña), que permanecían contaxiados. De feito, este centro é o único de toda Galicia que conta cun usuario coa enfermidade.

Ademais, hai empregados con PCR positiva na residencia de adultos Pai Menni de Betanzos (A Coruña), que ten tres casos no seu cadro, e o centro Aspace de Sada, a residencia Juan Vidán Torres de Santiago e no San Vicente Paúl de Lugo, cun caso cada unha, respectivamente.