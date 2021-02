Os usuarios contaxiados con covid en residencias de maiores en Galicia baixan a 125

Os casos de covid-19 nas residencias de maiores en Galicia seguen en descenso e sitúanse con 125 usuarios contaxiados -tres 24 altas, tres positivos e un falecido-, 22 menos, e 67 traballadores con coronavirus, ao negativizar oito máis.

Así se constata nos datos actualizados este xoves polas consellerías de Política Social e Sanidade, nos que se inclúen tres positivos entre usuarios: un en Mi Casa de Ferrol, un na residencia e apartamentos San José de Arzúa e outro en Carballeda de Valdeorras.

Por contra, saen da lista por negativizar sete usuarios da residencia Virxe da Clamadoira de Muíños; seis da vivenda comunitaria Sampedro II da Merca; dous da Milagrosa da Coruña; outros dous da Sampedro I da Merca; dous da San José de Ourense; dous da Santa María de Verín; un en Mi Casa Ferrol; un da vivenda comunitaria de Val de Dubra e outro da residencia de Larouco.

Deste xeito, entre os centros con máis usuarios contaxiados inclúense a DomusVi Laraxe de Cabanas, con 51; Mi Casa Ferrol, con 24; Residencia Milagrosa da Coruña, con sete; DomusVi Carballo e Fogar Residencial Xardín Castro Lareira de Salceda de Caselas, con cinco cada un; e O Casón de Moeche, con catro. A estes súmanse outros 20 con menos de catro cada un.

En canto aos centros de atención á discapacidade de Galicia o número de usuarios contaxiados mantense en 26

TRABALLADORES. En canto aos traballadores con covid-19 en residencias de maiores redúcense a 67, oito menos, após negativizar dous na San José de Arzúa; dous na residencia e apartamentos da Pastoriza; un en Mi Casa Ferrol; un na DomusVi Matogrande na Coruña; outro na Laraxe de Cabanas e un na residencia de Larouco.

Por tanto, entre as residencias con máis casos de covid atópanse a DomusVi Laraxe, con 10; O Casón de Moeche, con oito; Quercus de Leiro, con seis; Residencia San José de Arzúa e Mi Casa Ferrol, con cinco cada unha; Las Angélicas de Vigo e Nosa Señora do Carme de Sarria, con catro en cada caso; e As Gándaras de Lugo, con tres. A elas engádense 16 con dous ou un caso cada unha.

CENTROS DE DISCAPACIDADE. En canto aos centros de atención á discapacidade de Galicia o número de usuarios contaxiados mantense en 26 como as dúas xornadas pasadas. Deste xeito, a Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos conta con 12; sete corresponden ao centro Juan Vidán Torres de Santiago, seis ao de Aspanaes das Pontes de García Rodríguez e un ao Nosa Señora de Fátima e Cristo Rei de Crecente.

Pola súa banda, os traballadores contaxiados destes centros descenden nun até os 12 ao negativizar un na residencia de discapacidade de Aspanaes nas Pontes. Por tanto, a Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos mantense con catro casos; a Juan Vidán Torres de Santiago e o CAPD de Sarria, con dous cada unha; mentres que cun están a DomusVi Bóveda, o CAPD da Coruña, a Aspanaes das Pontes e a Residencia do Imserso en Bergondo.