La Xunta interviene la residencia de Salvaterra, que acumula 110 contagios

La Xunta de Galicia ha decidido intervenir la residencia de mayores de Salvaterra de Miño ante el aumento de contagios por covid-19 en las últimas jornadas, hasta contabilizar 84 entre usuarios y 26 entre profesionales, cuando el pasado lunes eran 43 y 5, respectivamente.

Un equipo de profesionales del Servicio Gallego de Salud se ocupará de hacer un seguimiento médico permanente de la situación de los residentes y también de vigilar la correcta aplicación de las medidas de prevención, seguridad e higiene aprobadas por la Xunta.

También velará por la continuidad de una atención sanitaria adecuada en este centro geriátrico.

Las consellerías de Sanidad y Política Territorial han acordado esta medida para "garantizar la calidad asistencial y la correcta protección de la salud" de usuarios y empleados, esgrime la Xunta en un comunicado.

Lo mismo ocurrió antes con las residencias de mayores de O Irixo y Outeiro de Rei, en Lugo; Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense); y El Pinar de Culleredo, en A Coruña.

POSITIVOS EN RESIDENCIAS. Los contagios en las residencias de mayores gallegas ascienden este martes de forma significativa, por los importantes brotes de Salvaterra y Barbadás hasta los 549 casos activos de la covid, de los que 340 son usuarios y 209 trabajadores, tras contabilizarse en veinticuatro horas 141 nuevos positivos y producirse 13 altas, informan el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Política Social.

En la tarde del lunes fueron notificados cinco fallecimientos relacionados con estos centros: tres en Os Gozos, uno en Salvaterra de Miño y otro en O Viso en Lobeira.

Así las cosas, las residencias con una mayor cifra de contagiados son la de Salvaterra de Miño, con 84; Residencia Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 79; Nosa Señora Milagres de Barbadás, con 76; y Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con 19.

Además, la residencia de Ballesol de Oleiros suma 16; DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, 13; Residencial San Miguel de Silleda, 12; Residencia Santa Olla de Boqueixón, siete; Viana do Bolo, seis; 5 en Val de Monterrei, y dos en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense).

Respecto a los trabajadores, un total de 209 (47 más que ayer) tienen el virus, tras los 21 positivos detectados en la residencia de Salvaterra de Miño intervenida; 26 en la de Nosa Señora dos Miragres de Barbadás y cuatro en el Fogar Residencial San Miguel de Silleda.

A estos se suman uno en la residencia de As Fragas de Pontedeume.

El principal brote entre los trabajadores se mantiene en la residencia Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 41 infectados; seguida de la Residencia Nosa Señora dos Milagres con 36; Salvaterra do Miño (26); Ballesol, con 15; la DomusVi de Outeiro de Rei, con 11; Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 10; Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense), con 6; la residencia de Viana do Bolo (Ourense), con 6; la residencia de Salvaterra do Miño (Pontevedra), con 5.

Con cuatro cada una se sitúan las residencias Nosa Señora Valvanera de Cambados; Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; y Fogar Residencial San Miguel de Silleda. Mientras, con tres trabajadores se encuentra la Virgen Blanca de Ourense.

A estas cifras, hay que sumar dos casos con covid-19 en Val de Monterrei; la San José de Ourense; la residencia de O Incio; Nosa Señora do Rosario, en A Cañiza (Pontevedra); Hermanos Prieto, en O Carballiño; Nuestra Señora de los Dolores de Forcarei (Pontevedra); Castro Ribeiras do Lea, en Castro de Rei (Lugo); la Santa Olalla de Boqueixón, y Nosa Señora do Socorro, en Arnoia (Ourense).

En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad en la Comunidad gallega suman tres trabajadores positivos: uno en la residencia de gravemente afectados de Aspanaes de As Pontes, otro en Souto de Leixa en Ferrol y en la Domingo Gómez Freire de Ourense.

De este modo, los usuarios contagiados en estas instalaciones ascienden a 21 trabajadores y 17 usuarios, siendo la más castigada la DomusVi Bóveda, con 30 casos positivos.