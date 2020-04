Los contagios en residencias de mayores se han disparado un 23,23% este sábado con el diagnóstico de 141 personas más, que suman un total de 554 usuarios afectados (+112) y 194 trabajadores (+29); 748 personas con coronavirus en total.

De estos datos ha informado la Consellería de Política Social, que contempla el mayor incremento de casos positivos en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza en San Rosendo (Ourense). Allí las PCR han avalado el contagio de 81 personas, por lo que ahora mismo hay 106 mayores infectados entre sus residentes.

En total, se han detectado 117 nuevos casos de este tipo en las últimas 24 horas que, al realizar la diferencia con el número de personas fallecidas procedentes de estos centros (una de Remanso Claudina-Somoza, dos de DomusVi Barreiro y dos de Nuestra Señora de la Esperanza), dejan un incremento de 112 casos activos, lo que supone un aumento del 25,34% respecto a los datos del viernes.

En cuanto a los números que refleja la cantidad de trabajadores infectados por coronavirus, estos han crecido un 17,58%, 29 más que el viernes, lo que eleva la cifra hasta los 194. 117

NUEVOS CONTAGIOS. La mayoría de los nuevos casos (81) han aparecido en la residencia de Nuestra Señora de la Esperanza, en concreto el 69,23% de ellos. La realización de test a todos los usuarios de esta residencia explican el incremento drástico en solo un día, ya que hasta ayer en este centro constaban 25 casos positivos y hoy son 106.

Ocho nuevos diagnósticos han aparecido en la Residencia Concepción Arenal (17), diez en Nuestra Señora de Fátima en O Barco de Valdeorras (22), siete en el CRAPD de Vigo (13), cuatro en Remanso Claudina-Somoza de A Coruña (10), dos en As Fragas de Pontedeume (4) y dos en Castro de Rei (2). En Residencia Matogrande se suma uno (14 en total), así como en los centros de Bella Vista de Nigrán (1) y Moledo de Vigo (16).



RESTO DE RESIDENCIAS. Todas estas cifras mencionadas hay que sumarlas al resto de residencias que desde ayer no han contabilizado nuevos casos. En esta situación se encuentran la DomusVi de Cangas (102), DomusVi Barreiro de Vigo (65), San Carlos de Celanova (43), DomusVi San Lázaro de Santiago (42), El Portazgo (37), San Pedro de Crecente (17), Divino Maestro (8), Castro Caldelas (7), Fundación José Otero en Santiago (5), Fogar Bellolar (3), Residencia de Maiores de Foz (3), Residencia de Vilaboa (3), Betania de Viveiro (2), DomusVi Monforte (2).

A la vez, en la residencia de Arteixo, Nosa Señora do Carme (Fisterra), San José de Narón, Súa Casa en San Sadurniño, DomusVi Chantada, Virgen de la Luz de Monforte, Lecer Avoíños de Coles, Galisenior en Ourense, DomusVi Pereiro (O Pereiro de Aguiar) y Ramirás se mantienen un caso cada una. 194

TRABAJADORES AFECTADOS. Por otra parte, también han crecido los contagios entre los trabajadores. Desde ayer se han certificado 29 más, lo que significa un incremento de 17,58% con respecto al viernes y que suman 194 en total.

Igual que en el caso de los usuarios, la residencia de Nuestra Señora de la Esperanza es la que más nuevos diagnósticos entre su personal ha registrado, un total de 27 que elevan la cifra hasta los 34 empleados con coronavirus.

Los otros dos nuevos casos han aparecido uno de ellos en la Residencia Concepción Arenal (4) y otro en DomusVi Monforte (5). El resto de centros se mantienen ingual: Residencia Moledo de Vigo (11), El Portazgo (18), San Pedro de Crecente (13), Castro Caldelas (3), DomusVi Cangas (17), CRAPD Vigo (2), San Carlos de Celanova (18), DomusVi San Lázaro (11), DomusVi Barreiro (11), Remanso Claudina-Somoza (7), Foz (7), Divino Maestro de Ourense (5), Nosa Señora de Fátima en O Barco (4), San José de Ourense (3), Nosa Señora do Carme (2), Burela (2) y en Cospeito (2).

Casos individuales también se registran en Fogar Bellolar, Albi Beade de Vigo, Os Gozos de Pereiro de Aguiar, San Simón de Teo, el Rocío F. San Rosendo (Vigo), A Porqueira, Castro de Rei, Alvetus (Avión), Melide, Silleda, DomusVi Chantada, Ás Gándaras de Lugo, Betania, San Rafael de Mondoñedo y A Milagrosa de Lugo.