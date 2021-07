El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha advertido este miércoles de que los positivos de covid-19 en Galicia "non están a comunicar os seus contactos" de la forma en la que deberían.

En la rueda de prensa para informar de las decisiones tomadas por el comité clínico tras la reunión del martes, Comesaña insta a "non facer trampas" y avisa de que ocultar un contagio "é un erro maiúsculo" porque puede llevar a "sufrir unha evolución complicada do virus ou a contaxiar a outras persoas", a pesar de que mucha gente "cre que é mellor non declarar os contactos" para evitar guardar la pertinente cuarentena.

"Isto é algo que nos están a trasladar os responsables de facer as chamadas aos contaxiados, quenes se atopan con que moitos rapaces din que non tiveron contacto con ninguén ou só con unha ou dúas persoas, pero logo hai máis chamadas de contactos", añadió el conselleiro.

Además, Comesaña precisó que la definición de "contacto estreito" debe ser realizada por un sanitario. "Unha persoa non pode declararse contacto estreito se quen deu positivo non o comunica", sentencia.

"CITA INMEDIATA" PARA UNA PCR. Dentro de la estrategia de detección de casos de covid-19, la Consellería de Sanidade ha decidido habilitar un circuito para que las personas que obtengan positivo en los autotest que se adquieran en las farmacias puedan solicitar y obtener "cita inmediata" para someterse a una PCR que ratifique ese resultado.

Así lo ha explicado este miércoles Comesaña, quien ha destacado que se trata de un "fito" para frenar las cadenas de transmisión.

Esa "nova ferramenta" de autotest, ha comentado el conselleiro de Sanidade, contará por tanto con un "canal específico" a través de un número de teléfono 900, para que "cheguen canto antes ao sistema" los resultados positivos.