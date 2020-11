Los contactos considerados de riesgo podrán informar ellos a Sanidade en una web

La Xunta reforzará el sistema de detección de casos de covid-19 con el refuerzo de los equipos de rastreo, un nuevo sistema de autodeclaración y 300.000 nuevos test de antígenos. El objetivo final, además del evidente de salvar vidas, es evitar el colapso sanitario y, en la medida de lo posible, un nuevo confinamiento como el de primavera.

Fue la principal reflexión de Alberto Núñez Feijóo en su comparecencia monográfica en el Parlamento sobre la pandemia. El presidente reveló por primera vez la cifra exacta de rastreadores con los que cuenta la comunidad: 700 efectivos de forma directa, al margen de más de 5.600 profesionales sanitarios en Atención Primaria y otros trabajadores de la sanidad pública que cooperan en este trabajo. Una labor fundamental que a partir de ahora se verá reforzada con más especialización en la central de seguimiento y la creación de más áreas específicas como la activada para los colegios.

Sin embargo, lo más novedoso es el sistema de autodeclaración a través de internet, que permitirá a una persona que considere que puede ser contacto de un positivo introducir él mismo sus datos para alertar al Sergas y que la central de seguimiento se comunique con él. Esta nueva web descargará de este trabajo a muchos profesionales de Atención Primaria, explicó.

Asimismo, se garantizará que las personas identificadas como contacto estrecho de un positivo se den automáticamente de alta en el sistema Telea, permitiendo así que -aunque su seguimiento diario sea realizado por la central, jefaturas territoriales y servicios de prevención- los profesionales de Primaria dispongan de información histórica actualizada en el caso de ser finalmente positivo y convertirse en paciente covid.

Por último, Feijóo confirmó que la plataforma logística del Sergas ya tiene disponibles otros 300.000 tests de antígenos para reforzar la detección de casos.

Con esta triple línea de actuación, Sanidade confía en poder atajar la expansión del virus y evitar medidas más drásticas para los ciudadanos. Y aunque la oposición insistió por activa y por pasiva en la necesidad de contar con más rastreadores, Feijóo defendió que las mejores cifras de la pandemia que exhibe Galicia frente al resto de España corroboran que el sistema de detección sí funciona.

OTRAS MEDIDAS. Feijóo aprovechó su comparecencia para desgranar otras medidas con las que la Xunta "vela" por las personas más vulnerables, como los mayores, colectivo sobre cuya gestión centró buena parte de sus críticas BNG y PSdeG. Así, a partir de próximas semanas se pondrá en marcha en las residencias un proyecto piloto de detección temprana a través de las aguas residuales, con el fin de saber si hay covid en ese centro y poder actuar "antes de que haya sintomatología". "Y estamos trabajando para perfeccionar el modelo de residencias hoy y en el futuro", confirmó el presidente de la Xunta.

Y para el ámbito educativo, tras señalar que se articularon protocolos y planes, como el de semipresencialidad, garantizó que su Ejecutivo "seguirá poñendo todo o que estea ao seu alcance para que poidan continuar o curso o máis seguros posible", garantizó.

APOYO ECONÓMICO. En su comparecencia, en la que Feijóo aprovechó también para actualizar los últimos datos de la pandemia y recordar a los más de mil muertos, abordó la vertiente económica de la crisis. Así, prometió volcarse en las próximas semanas con el más afectado, "a hostalería", para la que defendió que la Xunta aporta más ayudas y con menos exigencias que el Gobierno central. "Xa adianto que tamén deseñaremos con eles instrumentos de apoio para enfocar a reapertura, como axudas a fondo perdido para a instalación de terrazas, de acordo coa normativa municipal", dijo.

Y confirmó que el Consello da Xunta aprobará hoy un mecanismo de financiación específico, como la línea IFI-Covid, dotado con 10 millones de euros para otros sectores especialmente castigados: vendedores ambulantes, economía social, ocio nocturno y ocio infantil. Serán préstamos con tres años de carencia y a tipo prácticamente cero, detalló.

Por último, Feijóo hizo una llamada a la unidad para "sentar as bases necesarias para afrontar a recuperación". Puso el foco en la importancia de la comisión de reconstrucción del Parlamento y avanzó la presentación de una ley de reactivación "que proporemos tramitar de forma áxil", así como la reforma de la ley de salud. Y defendió los más de cien proyectos presentados por Galicia para obtener fondos europeos y que ya se encuentran en Moncloa.

En resumen, Feijóo avaló las decisiones adoptadas por su Ejecutivo y refrendadas por el comité clínico para frenar la pandemia como la mejor fórmula para evitar un confinamiento total, aunque reconoció que no puede descartarlo. "Nada me gustaría máis que poder dicir con rotundidade que seguro, ao 100%, non haberá confinamento. Nada me gustaría máis que dicir que todo isto acabou; pero non podo facelo".

EL DEBATE POLÍTICO. Fuera de las cifras, el debate que este miércoles sustituyó a la sesión de control fue más fangoso y bronco de lo esperado, sobre todo tras la insinuación de Ana Pontón de que la Xunta habría ordenado reducir las PCR el lunes para que Feijóo llegase al Parlamento con cifras de coronavirus más benévolas, una acusación que indignó especialmente a Feijóo, muy crítico con la nacionalista en el turno de réplica.

La oposición demandó "transparencia" en los datos y más medios en sanidad y en residencias; en definitiva, "centrarse na pandemia". El mismo mensaje, curiosamente, que Feijóo lanzó a un Gobierno central "intermitente" que, a su juicio, pasó a desentenderse del problema mientras está "hiperactivo" en otros frentes.

Ana Pontón (BNG)

Carece de estratexia, non tivo anticipación e non foi quen de fraguar ningún consenso; milleiros de galegos viven con medo

Gonzalo Caballero (PSdeG)