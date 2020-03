Contabilizan polo menos cinco denuncias de presunto acoso sobre alumnas da ESAD

A asemblea de estudantes da Escola de Arte Dramático de Galicia (ESAD) revelou este luns que polo menos existen cinco denuncias de suposto acoso sexual e abuso de poder de dous profesores do centro.

Un destes episodios remóntase a 2006, segundo apuntou unha portavoz do colectivo de estudantes da ESAD, que cumpriu unha semana sen acudir a clases e que este luns concentrouse ante a delegación territorial da Xunta en Vigo para esixir que se á parte da docencia a estes dous profesores.

A portavoz denunciou que a Inspección educativa "non está a axudar" e indicou que piden "abrir unha investigación e que solucionen o problema".

Abundou en que o colectivo de estudantes precisa "máis apoio" da autoridade educativa, porque se trata dun "tema moi delicado".

A portavoz dos estudantes da ESAD insistiu na reclamación de apartar a eses profesores "para poder ter unha educación digna e de calidade", e asegurou que os estudantes non cesarán nas súas reivindicacións ata que Educación "tome cartas no asunto".

Os alumnos da ESAD recibiron o respaldo das profesoras do centro, que están a secundar paros parciais.

PROTESTA. Durante a concentración deste luns ante a Delegación da Xunta en Vigo, os estudantes realizaron unha cacerolada, portaron carteis nos que se podía ler "na miña mente o teu abuso non prescribe" e corearon frases como "non quero un aprobado, quero un problema solucionado".

Tamén gritaron: "escoita Inspección, seguiremos o parón ata que haxa unha solución" ou "vou a clase a aprender sen abuso de poder".

A Consellería de Educación reiterou que dúas inspectoras se entrevistaron co equipo directivo e co alumnado, co que se asumiu o compromiso de facer un seguimento do caso.

A última reunión tivo lugar o pasado venres sen que polo momento se produciran novidades, sinalan fontes da Administración galega.

As protestas dos alumnos da ESAD comezaron o pasado 2 de marzo e desde entón paralizouse a actividade no centro educativo.

Segundo denuncian alumnos e profesoras da ESAD, os episodios de abuso de poder e acoso sexual de docentes a varias alumnas tiveron lugar tanto en cursos lectivos anteriores como no actual e esixen que os profesores sexan apartados, aínda que sexa temporalmente, ata que non se clarifique o sucedido.

O pasado venres, as profesoras da ESAD leron un comunicado no que expresaban o seu "apoio total" ao alumnado ao obxecto de que o centro se un "espazo libre de abuso de poder e de acoso sexual".

"A ESAD non é só un lugar laboral para nós, que como traballadoras temos o dereito a desenvolver a nosa actividade en un espazo sen violencias machistas; é tamén lugar de convivencia consagrado á formación de artistas e a educación en sentido amplo", reza o manifesto.

"Como creadoras e como persoas comprometidas para formar mellores persoas, libres, críticas e responsables, consideramos que estas prácticas execrables sucedidas durante o exercicio docente son especialmente vergoñosas", denuncia tamén o texto lido por unha profesora o venres.

"O dereito á educación non só implica o acceso ao saber, senón tamén a aprendizaxe nos valores de liberdade, igualdade e respecto polo dereito das mulleres en calquera espazo da nosa sociedade", conclúe a mensaxe.