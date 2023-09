Le construyen un muro de contención en la entrada de la finca y le dejan 'atrapado' el coche

Un vecino de Santa Cristina de Cobres denuncia la insólita y estresante situación que está padeciendo en su parcela, por la que debería salir el servicio de saneamiento de su vivienda, a raíz de un conflicto con el lindante.

Este hombre se ha quedado temporalmente sin su coche, pues lo tenía aparcado en el interior de la citada finca, y su vecino levantó un muro de contención con enormes piedras, iniciando la obra de madrugada para poder cerrar la salida a la calle de la propiedad sin encontrar oposición. Sucedió el pasado viernes, desde las 6.00 de la madrugada hasta las 10.00 horas y según sostiene el afectado, que documentó toda la situación con un atestado de la Guardia Civil, aunque pidió a los obreros que parasen la construcción para poder sacar el coche instantes antes de que se acabase la obra, estos le ignoraron.

Según el damnificado, Rubén Acuña, todo se remonta al inicio, por su parte, del papeleo para instalar una tubería de saneamiento que saldría al colector general por esa zona. "A miña vivenda ten só fosa séptica e queriamos ter unha mellor xestión con ese servizo . A tubaxe ía ir pola miña parcela, que ten unha rampa de acceso construída en terra desde 2008 coa pertinente licenza e saír pola zona desa mesma entrada. Despois de dúas semanas de dar a comunicación previa, e como o Concello non respostou denegándoo, entendín que tiña permiso para facelo".

Rubén vio como se le paralizaba esa obra, a pesar de que insiste en que conoce casos de hasta 15 vecinos que ejecutaron la acometida del saneamiento de ese modo. A la vez que su permiso quedó estancado por la denuncia del vecino, avanzó la solicitud de este otro hombre quién se propuso hacer el muro precisamente en la zona por dónde iba a salir la canalización que había paralizado y aunque el terreno que ocupa no es suyo.

De hecho, aún ante los requerimientos de que parasen cautelarmente la licencia, ante la sospecha de que le iba a afectar a su finca, el permiso se concedió y, finalmente, el 15 de septiembre, el muro de contención con grandes piezas de granito se realizó ante el estupefacto afectado, que vio como su coche quedaba atrapado sin poder recurrir ni a la Policía Local, al tener esa semana el agente turno de tarde.

Como se solucionará? Rubén Acuña mantiene la esperanza de que impere el sentido común en esta situación, en la que se está viendo "totalmente desvalido, especialmente polas autoridades que tiñan que atender de xeito ecuánime as peticións que se lle fan". De este modo, el vecino se ha visto obligado a buscar representación jurídica y está requiriendo por burofax a la otra parte que retire las piedras, dado que están ubicadas "nun terreo que non é del e impiden o correcto uso da miña parcela". Por el momento, el afectado no ha podido o no ha querido recibir ninguna de estas notificaciones, lo que, probablemente signifique que el asunto acabe en el Juzgado de Cangas, con una resolución que puede tardar bastante tiempo en llegar. Mientras tanto, apunta, "o coche non o preciso, porque estou de baixa por paternidade. O que non sei é o que pasará se o teño que deixar aí inmobilizado e sen poder usalo por culpa desta situación".

También entiende que es injusto que el Concello le trate así, pues recurrió desde el principio al la oficina del arquitecto para poder dotar su casa de un servicio, el de saneamiento "ao que temos dereito todos os veciños" y lejos de conseguir ese servicio se quedó sin la entrada a una finca que legalmente le pertenece, sin que nadie defendiese o amparase sus derechos.