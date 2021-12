El Consello Social de la USC premia el trabajo de la asociación lucense Afalu

El Consello Social de la Universidade de Santiago (USC) y la asociación de antiguos alumnos de la institución adadémica (Alumni-USC) entregaron este viernes el premio Humanitas a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzhéimer de Lugo (Afalu) en reconocimiento "ao importante labor que está a desenvolver no coidado dos pacientes e as súas familias, tendo en conta a alta prevalencia desta enfermidade en Galicia debido ao envellecemento". Así lo destacó Cecilia Sierra, presidenta del órgano de participación de la sociedad gallega en la USC, quien entregó ayer el galardón, dotado con 2.000 euros, a la presidenta de Afalu, la lucense María del Carmen Pena.

En un acto celebrado este viernes en la sede del Consello Social de la USC, en la compostelana Rúa da Conga, Sierra explicó que "optaron ao galardón 16 candidaturas de persoas tanto físicas como xurídicas, e todas elas desenvolven unha labor encomiable, polo que non foi doada a elección para o xurado, presidido polo reitor [de la USC], Antonio López, e composto por membros de Alumni e do Consello Social". Finalmente, se decantaron por premiar el trabajo que Afalu lleva desarrollando durante casi dos décadas —desde 2002—, siendo una de las plataformas pioneras en su ámbito.

Sobre el galardón, Sierra explicó que "é unha iniciativa conxunta de Alumni e o Consello Social para recoñecer actividades solidarias ou humanitarias". "Este premio empezouse a entregarse no ano 2004, pero a partir do 2010 deixou de convocarse. No mes de setembro deste ano decidimos reactivalo e volver a convocar unha nova edición, coa ilusión de darlle estabilidade e de que se converta nun referente da solidariedade na nosa comunidade", indicó la presidenta del Consello Social de la USC.

"ES UN ORGULLO". Sierra felicitó a María del Carmen Pena por su gran labor social, que Afalu desarrolla en centros en Lugo, Friol, Vilalba, As Nogais y que ahora ha extendido también a Ourense. En un acto con marcado acento lucense, se sumó también a los parabienes el vicepresidente de Alumni, Carlos Herrero Latorre, químico de Lugo y profesor de la USC. "A labor de Afalu, que atende entre 140 e 150 enfermos de Alzhéimer, é encomiable", elogió.

La presidenta de la entidad premiada recogió los halagos y agradeció el galardón, "un orgullo para toda la asociación y el trabajo que llevamos veinte años haciendo". María del Carmen Pena llamó a seguir apoyando con todos los medios a quienes sufren Alzhéimer, que son "más de 70.000 gallegos".