El Consello Social de la USC premia al alumno Felipe Beiro por sus prácticas

El Consello Social de la Universidade de Santiago (USC), el órgano de participación de la sociedad gallega en la institución académica, concedió al alumno Felipe Beiro Moreda un galardón que lo acredita como el mejor alumno de este curso en prácticas extracurriculares. Esta formación no teórica, que complementa a la que se imparte en las aulas con un plus tan crucial como la integración del estudiante en el mercado laboral, la aprovechó especialmente el educando premiado, quien considera "una ventaja competitiva" la realización de las prácticas extralectivas, de cuya gestión se encarga el Consello Social en los campus de Santiago y Lugo.

Beiro, que cursa el doble grado de Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos que oferta la USC en la capital gallega, recibió el diploma de manos de la presidenta del órgano de participación, la empresaria compostelana Cecilia Sierra Rey —de raíces mariñanas—, quien destacó, por encima de reconocimientos individuales, el papel de las prácticas porque "fomentan a empregabilidade do alumnado". "Son esenciais para a formación integral do estudantado ao achegalo á realidade laboral e do tecido empresarial", explicó.

Sierra, que destacó que el programa de prácticas "se está a desenvolver dende 2016, con 380 convenios subscritos con empresas e 563 prácticas xestionadas", puso en valor la entrega de este premio que, dotado de 1.500 euros, supone un aliciente para los estudiantes cuando dan el paso de la universidad a la empresa, uno de los más importantes de su trayectoria estudiantil, normalmente ya en el ocaso de la misma.

¿Y cómo se consigue este premio? "As valoracións as fan as mesmas empresas, puntuando a capacidade técnica, habilidades comunicativas, sentido da responsabilidade, adaptación á cultura da organización ou o traballo en equipo", explicó Sierra.

"ES UNA MOTIVACIÓN". Felipe Beiro, por su parte, tuvo palabras de agradecimiento tanto para el Consello Social por canalizar las prácticas como para la empresa donde las realizó, la amiense Blob Online S.L., especializada en material de ópticas. Y considera el premio una "motivación para todos los que participamos".

La Universidade de Santiago aprueba unas cuentas récord con 260 millones

El Consello de Goberno de la USC dio este domingo luz verde a su presupuesto para este año: 262 millones de euros, lo que supone un récord en los más de 500 años de historia de la universidad compostelana.

En estas cuentas, informa la institución, destaca la contención de un 15% en el gasto corriente que va a permitir reforzar las políticas internas en los "eidos do alumnado e do persoal".

El plan económico para este 2021de la USC, que ya mira al final del túnel de la pandemia, "busca transformar a universidade nunha máis competitiva no cambiante escenario actual, máis moderna e ao servizo dos universitarios e da sociedade", explicó el rector Antonio López.



Mejora de los campus

De entre las actuaciones previstas, destaca la renovación de la red de cafeterías y comedores y la de los propios campus, con mejoras muy necesarias como en el caso de Santiago.