O Consello de En Marea dá luz verde á consulta sobre Quinteiro, pero os críticos evitan votar

O Consello das Mareas –o máximo órgano de decisión entre plenarios da formación rupturista– deu luz verde á celebración da consulta sobre o futuro da deputada Paula Quinteiro, que se viu envolvida nun incidente coa Policía Local o pasado 18 de marzo durante un control nocturno.

Con todo, os críticos evitaron participar na votación, que se celebrou a través da rede social Telegram, e enviaron mensaxes para expresar que non participaban na decisión, segundo as fontes consultadas por Europa Press.

Así, segundo os datos aos que tivo acceso Europa Press, o Consello avalou con 23 votos (necesitábanse 18) a celebración da consulta, que terá lugar a partir das 10 da mañá do 22 deste mes e durará 36 horas, de maneira que está previsto que os resultados oficiais coñézanse á primeira hora do xoves 24.

Pola súa banda, un total de dez membros críticos coa dirección actual –que en todo caso non teñen maioría no órgano de dirección– expresaron que non participaban na votación co fin de non avalar a celebración da consulta, nin sequera co seu non. Dous non se pronunciaron, entre eles, o veterano político Xosé Manuel Beiras, aínda que fontes consultadas restan relevancia a este silencio debido a que non participa activamente nestes actos de forma habitual.

A COMISIÓN DE GARANTÍAS AVALA A CONSULTA. A pregunta que a dirección de En Marea expón, unha vez referendado o regulamento sometido a votación do Consello, é a seguinte: "Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir do seu cargo como deputada do Parlamento galego polo uso da súa acta de deputada para un asunto particular?".

Nas últimas horas, a Comisión de Garantías avalou a celebración da consulta e desestimou as alegacións presentadas por dous membros do comité electoral --Sara Outeiral e Pedro 'Peyo' Rivera, próximos a Quinteiro--. Con todo, o membro dese órgano Manuel Nogueira expresou a súa desconformidade na reunión deste luns, tanto polas garantías da consulta, como polo cariz da pregunta que se formula aos inscritos.

De feito, Manuel Nogueira saíu publicamente este martes para explicar, en rolda de prensa, que debería "prevalecer o dereito de presunción de inocencia" da parlamentaria. Así, considerou que "hai pouca base de fundamento nas motivacións que presentou no seu momento" o Consello das Mareas a Garantías e sostivo que "se fundamentan no relato vertido por terceiras persoas e non en feitos constatados e que fosen motivo da devandita consulta".

Así mesmo, apuntou que, tal e como está redactada a pregunta, introduce un "claro matiz prexuizoso", que "vulnera a neutralidade da propia pregunta e, por conseguinte, a propia transparencia da consulta".

"Presupor que Paula Quinteiro usou a súa acta nun asunto particular é un feito non probado e que a persona interesada nega, polo que viola o seu dereito de presunción de inocencia e deixa minguado de antemán o seu dereito a defensa", apuntou, tal e como tamén fixo constar na reunión deste luns da Comisión de Garantías.

No atestado policial da madrugada do 18 de marzo, recóllese que a parlamentaria "dificultou" a identificación de persoas que estaban no seu grupo ao esgrimir o seu carné de parlamentaria. Ela, no entanto, asegurou que se identificou como deputada co único fin de "intermediar" na situación que se xerou durante o control nocturno que os axentes levaron a cabo por mor dunha denuncia veciñal por vandalismo.

NOVA ACLARACIÓN. Tras a reunión deste luns na que Garantías avalou a proposta de consulta, co voto negativo de Manuel Nogueira, este martes os integrantes desta comisión enviaron unha aclaración para responder as alegacións de Sara Outeiral e Peyo Rivera.

Entre outras cuestións, neste texto aclaratorio abórdase o carácter vinculante da consulta, sobre o que os recorrentes advertiran de que toda consulta interna fixa o posicionamento que debe seguir En Marea, polo que, de facto, estaba a celebrarse un proceso revogatorio sen as "garantías" que este sistema ten.

Nunha acta anterior, coa que o Consello baseouse para pronunciarse a favor de celebrar a consulta o pasado 28 de abril, Garantías sinalaba que calquera "órgano, grupo ou militante" de En Marea podía expor a dimisión dun cargo, pero que esta solicitude "non obriga nin vincula a decisión que deba tomar".

Respecto diso, nas aclaracións deste martes, Garantías precisa que unha consulta "ten carácter vinculante" tanto para En Marea como para Paula Quinteiro, en tanto que é "cargo de representación institucional" e, por tanto, "debe aceptar o resultado da consulta ás bases da súa formación política".

No entanto, engade que se a resposta dos inscritos é favorable á dimisión, a "decisión é persoal e, por tanto, depende en última instancia da vontade" de Quinteiro, quen xa ratificou, nunha entrevista con Europa Press en días pasados, que non presentará a súa dimisión nin acatará o resultado da consulta ás bases.