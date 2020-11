O conselleiro de Educación cre que existe un "sesgo ideolóxico" na Lomloe

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, considera que hai "rumbo ideolóxico" na Lei Orgánica de Modificación da Lei Orgánica de Educación (Lomloe) aprobada esta semana no Congreso e, aínda que rexeitou pronunciarse sobre se o castelán está en perigo ou non, defendeu o "equilibrio lingüístico" que hai no modelo educativo galego.

Durante unha entrevista concedida este domingo na Cadena Ser, recollida por Europa Press, Rodríguez tachou de "absolutamente regresiva" esta norma coñecida como Lei Celaá: "Tivo unha tramitación pésima, até diría que é regresiva desde a perspectiva que nos sitúa nun modelo educativo pretérito".

Para apoiar esta postura, reivindicou os resultados de Galicia en marcadores como PISA, que sitúan a esta comunidade "nos primeiros postos" de España e da OCDE, para seguidamente aseverar que "aquilo que funciona non se debe de alterar".

Román Rodríguez afirmou que para a articulación da Lei Celaá as autonomías "non foron consultadas", no que ve unha "falta de respecto" e un "desprezo total" ás súas competencias. Disto serviuse para dicir que "bota de menos o espírito construtivo" dos últimos anos do Goberno de Mariano Rajoy, con Íñigo Méndez de Vigo á fronte do Ministerio de Educación. "A chegada do señor Sánchez ao Goberno rompeu absolutamente un consenso", engadiu o conselleiro.

"MOEDA DE CAMBIO". Ademais, segundo o titular de Educación da Xunta, a Lomloe saíu adiante como "moeda de cambio desde a perspectiva política", o cal é "a peor forma de tramitar unha lei que ten transcendencia para o presente e o futuro do país".

Sobre a polémica emenda impulsada por Esquerra Republicana que elimina a mención á lingua vehicular, Rodríguez non entrou a dicir se o castelán "está en perigo ou deixa de estalo", pero si censurou que o Goberno "vendeu a posición do castelán como lingua común de España por unha compravenda a un partido nacionalista".

A continuación, lembrou que en Galicia a "lingua propia" é o galego e que o seu modelo educativo aposta polo "equilibrio lingüístico": "Dominamos, usamos, temos as destrezas suficientes e coñecemos as dúas linguas oficiais. (...) Somos a comunidade que ten un maior coñecemento, comparativamente falando coas comunidades onde hai lingua cooficial".

PAZO DE MEIRÁS. Sobre a recuperación do Pazo de Meirás, que os herdeiros de Franco deben entregar ao Estado antes do 10 de decembro, o tamén conselleiro de Cultura negou que a Xunta trate de branquear ao réxime franquista, como sostén a posición, e defendeu o plan de usos que quere impulsar para este inmoble do que xa solicitou a súa xestión.

Neste contexto, Rodríguez sostivo na entrevista que o pazo, declarado ben de interese cultural (BIC), ten que virar ao redor da figura de Emilia Pardo Bazán, "pioneira do feminismo en España e en Europa", quen o deseñou como un "espazo de creatividade" no ámbito da cultura.

"Esa visión foi deturpada polo franquismo e a nosa idea é entender o pazo desde esa complexidade e expor uns usos que convertan o recinto nun faro da igualdade, da creatividade, sen obviar en ningún momento que aí viviu un ditador", explicou.

MÁIS ORZAMENTO PARA A CULTURA. A apenas 24 horas de que a Xunta debulle e entregue no Parlamento o seu proxecto de orzamentos para 2021, o conselleiro avanzou que a partida destinada á cultura se incrementará un 27 por cento, o que implica uns 95 millóns de euros en total.

"Ampliamos case un terzo o orzamento de cultura e cun obxectivo fundamental: impulsar a actividade en novos formatos e que ese impulso posibilite inxectar liquidez económica desde o pequeno autónomo até as empresas", abordou, posto que deste sector viven na Comunidade unhas 30.000 persoas.