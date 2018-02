Educación avanza un plan para potenciar o uso do galego entre os máis novos

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, avanzou a próxima presentación dun "plan para potenciar o uso do galego" entre a mocidade galega. Nunha entrevista na Radio Galega este sábado, Rodríguez admitiu preocupación por este asunto, ao ser preguntado polos datos da Real Academia Galega nos que se apuntaba a que o castelán xa é lingua materna maioritaria en Galicia.

Respecto diso, asegurou que "é un problema absolutamente social", pero valorou que Galicia, "en comparación con outras comunidades autónomas, tamén está á vangarda no sentido de que hai un maior número de persoas que entenden que a súa lingua maioritaria son as dúas, o galego e o castelán". Neste escenario, instou a "traballar en positivo" e a "sacar o galego das liortas políticas".

Respecto á proposta de Cs en España para que as linguas cooficiais non sexan requisito obrigatorio para o acceso á función pública, dixo que se trata dunha "proposta absolutamente desenfocada e que descoñece o que son as realidades das diferentes nacionalidades históricas que temos en España".