Los consejos de los expertos frente a los 'nervios' de la Abau

En toda Galicia casi 13.000 estudiantes realizaron este las pruebas de la antigua Selectividad (ahora Abau) en un total de 36 centros habilitados en diez municipios de la comunidad.

A falta de que se cierre el registro de los estudiantes con necesidades especiales, en la provincia de Lugo son 1.212 los inscritos, de los cuales 455 se examinarán en la Facultade de Humanidades, 435 deberán presentarse en las instalaciones de Ade y 200 están convocados al IES Vilar Ponte, en Viveiro, según la información facilitada por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug).

En toda España serán alrededor de 250.000 los alumnos que la próxima semana afrontarán al menos cuatro exámenes de 90 minutos cada uno. Según las estadísticas del Ministerio de Universidades, más del 96% aprobará. Pero superar esta prueba de no garantiza conseguir la nota de corte precisa para cursar el grado deseado. Y ante esta perspectiva incierta, los nervios o la ansiedad pueden ser malos aliados.

Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han querido emitir una especie de guía para calmar la ansiedad de esta cita. Según la profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Mireia Cabero, "la emocionalidad que nos despierta la Ebau es muy específica. Sabemos el impacto que tiene fallar, hay autoexigencia, expectativas propias y ajenas, presión social, ilusiones que dependerán del resultado que saquemos".

Añade que a todo lo anterior se suma que hay una creencia errónea de que la vida académica y profesional quedará determinada por lo que pase en estas pruebas. "Cuando una experiencia reúne tanta carga vital en una edad donde la madurez emocional aún no ha podido desarrollarse, el cerebro vive con mucha intensidad las emociones. Como no es fácil gestionarlas, y menos a determinadas edades, cuesta que esta intensidad se reduzca fácilmente", indica.

Como consejos básicos a la hora de afrontar los exámenes, los expertos hablan de tener en cuenta estas conductas:

No contestar las preguntas en el orden en que aparecen en el examen

Durante el examen, se recomienda hacer una primera lectura de las preguntas y, después, volver a hacer una segunda lectura y empezar por las que tengo la seguridad de saber. Después ya iremos a los conocimientos que tenemos más flojos. Es la mejor manera de ir administrando el tiempo.

No ponerse nervioso si hay un bloqueo

En caso de que haya un bloqueo y al estudiante no le venga nada a la cabeza, el consejo es parar. Ponernos nerviosos lo único que hace es incrementar aún más el bloqueo. Hay que esperar un tiempo, pensar que cuanto más vayamos dándole vueltas, más nos iremos bloqueando, e intentar pensar en otra cosa que nos ayude a desconectar.

Después, volver a intentar empezar el examen y dejar que vengan pequeñas ideas, aunque no sean exactamente las que nos están preguntando, para ir recuperando poco a poco el recuerdo", sostiene Sylvie Pérez, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

No comprobar las respuestas entre examen y examen

Después de cada examen, los expertos aconsejan apartar la materia para prepararse mentalmente para el siguiente. "Es difícil de cumplir, pero no es conveniente ir a mirar enseguida si he acertado o no ni ir comparando con los demás, porque el examen ya está hecho. Si acaso, ya revisaremos cuando haya acabado todo, porque es una carrera de fondo, aunque parezca que sea un sprint", recuerda la profesora de la UOC.

"Son tres días, y hay muchas pequeñas pruebas que superar. Un corredor de obstáculos, cuando pasa un obstáculo, solo se centra en el siguiente, porque no puede mirar atrás a ver si el obstáculo ha caído o sigue de pie".

No seguir estudiando durante la selectividad

Estudiantes haciendo un repaso de última hora antes de un examen de la Abau del pasado año. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Aprovechar los días de los exámenes para seguir estudiando y ampliando conocimientos tampoco es buena idea, en opinión de los expertos. "Sí podemos repasar un poco si queremos, pero sobre todo debemos permitirnos momentos de tranquilidad para descansar el cerebro y el cuerpo para que fluyan mejor los recuerdos", explica Sylvie Pérez.

Buenos hábitos emocionales

La profesora Mireia Cabero aconseja buenos hábitos emocionales como la relajación física, la respiración profunda, confiar y tener seguridad en uno mismo, fomentar pensamientos ajustados a la realidad, relativizar los exámenes eliminando la creencia de que esta prueba determinará la vida, perderle el miedo a fallar, visualizarse haciendo el examen tranquilos y seguros, hacer deporte para destensar el cuerpo y meditar para ayudar a vivir con mayor conciencia y distancia emocional los exámenes.

Técnicas para relajarse

La clave para combatir ese estado emocional, tanto en los días previos como en el día del examen, es "focalizarse en cambiar nuestro pensamiento", afirma la profesora Montserrat Lacalle. "Muchas veces lo que ocurre es que los alumnos se están exigiendo aprobar, les aparecen pensamientos como no puedo suspender o exigencias absolutistas e irracionales ante el examen, y muchos de ellos se condenan en su pensamiento si no consiguen buena nota y empiezan a pensar que, si no son capaces, su valor individual se verá comprometido con pensamientos como no sirvo", continúa.

Su recomendación es intentar afrontar el examen con la importancia que tiene, "que evidentemente la tiene, pero de alguna manera hay que poder relativizar un poco esa importancia y las consecuencias". Por el contrario, si se afronta como algo extraordinariamente importante, que va a marcar el futuro y cuyas repercusiones posteriores van a ser muy graves, es muy probable que el sistema nervioso responda con ansiedad, dificultando el rendimiento.

¿Cómo pueden ayudar los padres?

Es beneficioso que los padres expliquen a sus hijos que el éxito en parte está en el proceso y no tanto en el resultado, "porque, además, en ese resultado puede haber variables que no dependan del alumno, sino de si el examen es más o menos difícil o de circunstancias que están fuera de su control", recuerda Montserrat Lacalle.

También aconseja que muestren apoyo incondicional y les ayuden a relativizar el valor de la prueba. "Es algo importante, pero si no va bien, sigue habiendo opciones", afirma.

Reforzamiento paterno de la preparación de los exámenes

La profesora Mireia Cabero, por su parte, recomienda que el papel de los padres se centre en reforzar la preparación de los exámenes con buenos hábitos y horarios, ayudar a que cuiden su descanso y una buena alimentación, transmitirles confianza y seguridad interior, además de evitar "amenazas como como suspendas, aceptar las dificultades con las que nuestro hijo se encuentra, no sumar presión ni tensión a la que ya siente esas semanas, explicarles experiencias propias de aciertos y errores en los exámenes para descargar exigencia, practicar en casa juntos herramientas de relajación como yoga, meditación o respiración profunda y facilitar momentos de distensión familiar, de risas, de desconexión de los exámenes".