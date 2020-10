Conmoción por el suicidio de una chica de 17 años de Rois que sufrió acoso

La muerte de una joven de 17 años de Rois, en A Coruña, que habría sufrido acoso escolar ha causado una gran conmoción. Unos días después de que la chica se quitase la vida, más de una decena de asociaciones en defensa de los derechos del colectivo LGTBIAQ han emitido un comunicado para lamentar lo que consideran un "asesinato social".

La familia, mientras, ha pedido "respecto" a su derecho a la intimidad y que no se realicen "xuízos de valor que poden ser gravemente ofensivos e inxustos". Lo ha hecho a través de un comunicado recogido por algunos medios.

Los colectivos LGTBIAQ, por su parte, denuncian que "non é un suicidio, é un asasinato social". "Todas e cada unha das persoas que a odiaban por ser bisexual, e que llo demostraron, son as súas asasinas", censuran.

Inciden también en la responsabilidad de quienes "quizais non a odiaban pero tampoco a apoiaron, que miraron para outro lado cando era agredida, por medo ou por indiferenza". Y señalan también que "todas as persoas con capacidade para actuar, que sabían o que acontecía, pero que non se posicionaron nin se implicaron o suficiente, son cómplices do seu asesinato".