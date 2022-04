Un congreso extraordinario en el plazo de un mes al que concurriría una lista única, pactada y aclamada por todos. Esa es la fórmula sucesoria que defiende Alberto Núñez Feijóo para cerrar la transición al frente del PPdeG, un sistema y un calendario que permitirían además compatibilizar el proceso con el relevo en la Xunta de Galicia, previsto también para mayo.

La fórmula tiene múltiples ventajas, como evitar el nombramiento del sucesor a dedo, legitimar al nuevo líder a través de un congreso donde votan los afiliados, contentar a los que pedían el cónclave y evitar el ruido interno si todos se ponen de acuerdo antes y se llega a la cita con todo cocinado. Es, en el fondo, repetir el esquema del congreso de Sevilla que encumbró a Núñez Feijóo como líder absoluto del Partido Popular.

El todavía presidente gallego se mostró partidario de esta vía y del horizonte de mayo en sendas entrevistas en La Voz de Galicia y ABC, del mismo modo que Miguel Tellado ve "factible" tener resueltas muchas cosas en mayo, según dijo en la Radio Galega. De hecho, Génova quiere tener todos los congresos listos y los equipos de toda España renovados cuanto antes para llegar a las elecciones andaluzas —apuntan a este otoño— con plenas garantías.

Para Núñez Feijóo, la clave en Galicia pasa por conseguir una candidatura "de unidad". "Si es así, no hay ningún inconveniente en hacer ambas cosas de forma simultánea», dijo refiriéndose a cerrar el relevo en la Xunta y en el partido. "Si hay un acuerdo de los compañeros en una candidatura de amplio apoyo, las cosas podrían ir en paralelo", reflexionó.

Y ese acuerdo, como el proyectado en torno a su figura en Sevilla, es el que hay que trabajar ahora, intentando poner de acuerdo a, entre otros, los cuatro presidentes provinciales, con los que ya mantuvo contactos Feijóo. El coruñés Diego Calvo y el ourensano Manuel Baltar ya se pronunciaron a favor de un congreso rápido.

SIN "PREOCUPACIÓN". "Lo que hemos hablado de forma directa o indirecta coincide con lo que se ha expresado. No observo ningún indicador de preocupación", dijo Feijóo sobre su relevo. "Lo resolveremos como lo hemos resuelto hasta la fecha. Salvo que no nos demos cuenta de que el objetivo es el liderazgo social, no el liderazgo orgánico", advirtió el presidente, que lleva semanas haciendo llamamientos a la unidad.

"Nuestra diferencia con el PSOE y el BNG fue nuestra unidad. La gente está harta de los egos, de los problemas orgánicos... Por lo tanto, vamos a dedicar poco tiempo a lo nuestro, y vamos a dedicar el tiempo necesario a los demás".

Feijóo ve "lógico" que "las personas que puedan tener algún interés, y también los presidentes provinciales, aunque no lo tengan, hablen con quien quiera ser presidente", explicó.

Lo que sí tiene claro el de Os Peares es que no piensa "tutelar" ningún proceso, aunque sí admite que es parte de él como "corresponsable". "Sería una irresponsabilidad por mi parte pegar un portazo, instalarme en Madrid y deciros hasta luego. Eso no lo voy a hacer. A partir del momento en el que un compañero me suceda como presidente de Galicia, estaré como un consultor si quieren alguna opinión, y si no la quieren, tengo bastantes asuntos y compromisos", esgrime.

Tampoco se moja a la hora de dar nombres. Con Rueda como principal favorito, Feijóo no señala a nadie y se limita a garantizar que el partido tiene "personas que están formadas y tienen experiencia orgánica y de gobierno que pueden ser buenos presidentes de la Xunta de Galicia". Así, a sus compañeros solo les pide que el PP no le presente "ni un solo problema a Galicia". "Este partido es muy sólido y fiable, es probablemente el modelo que me gustaría exportar al resto de España. Por eso los compañeros tienen una gran responsabilidad, que el PPdeG siga siendo un modelo de unidad. Y todos, la presidenta y los otros tres presidentes provinciales, tienen una enorme responsabilidad también", destaca.

Y ahí lanza un aviso: el "grave error" que supondría una vuelta a las baronías territoriales. "Galicia ya es una ciudad única, un territorio policéntrico. Un partido que vuelva al pasado no va a representar el futuro y sería un grave error. No se lo recomiendo a nadie. No acabaría bien", zanjó.

Tellado: "Todos quedarán satisfechos con el resultado"

El secretario general del PPdeG y líder interino del partido, Miguel Tellado, ve "inteligente y factible» que el relevo en la presidencia de la Xunta se produzca en el mes de mayo y garantizó una transición orgánica e institucional "ordenada, sensata y responsable". El ferrolano dijo en la Radio Galega que hay "muchas prisas" para ver si se equivocan, pero ya avisó a la oposición de que el PPdeG "lo hará bien" ya que es un partido que da «estabilidad» a Galicia.



Tellado no se mojó sobre favoritos pero dejó claro que hay "muy buenos perfiles para suceder a Feijóo" y optar por uno u otro "solo lleva a contribuir al ruido". Por contra, él prefiere guardar silencio, convencido de que "todo el mundo va a quedar satisfecho con el resultado final". E



En este sentido, opinó que el PPdeG debe seguir siendo un partido presidencialista, ya que "nunca hubo bicefalias" y cuando las hubo "nunca funcionaron". En todo caso, destacó que la señal de identidad del PPdeG es "la unidad", aunque ve "legítimas" las ambiciones personales.



Además, coincidió con su jefe de filas en que "las baronías son un modelo superado" y reivindicó el trabajo "de forma coordinada" entre las organizaciones locales, provinciales y autonómicas. "No reconozco al PP del año 2022 en ese modelo", reflexionó.