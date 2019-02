Acosan a un compostelano que confundieron con el detenido en un partido de la NBA

Adrián Mato Gondelle se vio obligado a cambiar su nombre en su cuenta de Twitter para aclarar que no es el joven gallego detenido durante un partido de la NBA.

"No I´m not the NBA fightin... (No, no soy quien se ha pegado en la NBA...)". Con esta aclaración en su perfil de Twitter, este compostelano de 32 años pretende que cese el acoso al que se ha visto sometido durante los últimos días tras ser confundido con Adrián Montero Mato, el mugardés apresado en Miami.

⚠️ No, I am not that Adrian Mato that started a fight in an NBA match. It's been three days, and people keep insulting/asking about it. Thanks! ⚠️