Confirmados los dos primeros casos de gripe aviar en Galicia

A Xunta confirmou os dous primeiros casos de gripe aviaria detectados en Galicia en dúas alcatraces localizados en Cangas (Pontevedra) e Valdoviño (A Coruña).

Os dous positivos en influenza aviario de alta patogenicidad en aves silvestres foron ratificados polo Laboratoria Central de Veterinaria de Algete (Madrid), segundo informou este luns a Consellería do Medio Rural.

Os casos foron postos en conomicimiento do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para a súa posterior comunicación Comisión Europea, os estados membros e a Organización Mundial da Saúde, como establece o protocolo de actuación.

Trátase dos primeiros casos positivos detectados en Galicia, que corresponden a dous mascatos (alcatraz común ou atlántico) identificados no porto de Cangas e nunha praia de Valvodiño.

O primeiro arribou ao porto do Morrazo a bordo dun buque pesqueiro e foi trasladado ao Centro de recuperación de fauna silvestre de Carballedo (Pontevedra), mentres que o segundo, localizado nun areal, foi derivado ao CRFS de Santa Oleiros (A Coruña).

O mascato é unha ave mariña que nidifica no Atlántico norte, onde forman colonias de varios miles de parellas. As colonias de cativa máis importantes están nas Illas Británicas, que concentra aproximadamente o 60% da poboación mundial.

Como apunta a Xunta, esta variedade de alcatraz nidifica en verán, e aínda que a maioría dos individuos adultos permanecen despois en inverno ao redor das colonias de cativa, os máis mozos migran cara ao sur en dirección a augas subtropicales ou tropicais no oeste de África.



Nestes momentos, os mascatos atravesan as costas da península ibérica no seu proceso migratoria cara a Mauritania e o Golfo de Guinea, aínda que, como incide a Consellería do Medio Rural, "apenas se aproxima á costa, salvo para aniñar".

Neste sentido, a Administración autonómica resalta que a detección de caso de gripe aviaria en Galicia "non afecta ao status sanitario oficial das explotacións avícolas galegas, nin implica ningún tipo de restrición de movementos para as aves e os seus produtos".

No entanto, apela a reforzar as medidas de bioseguirdad en explotacións avícolas, especialmente as orientadas a evitar o contacto con aves silvestre, e chama a extremar a vixilancia e notificar calquera sospeita de posibles casos ás consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente.

Para rematar, o Goberno galego subliña que ata o momento "non hai constancia de que o subtipo de virus que durante o último ano está a afectar a Europa teña capacidade zoonósica significativa, e polo tanto a súa capacidade de transmitirse ás persoas resulta moi reducida".

Con todo, recomenda minimizar o contacto "innecesario" coas aves que mostren signos clínicos de enfermidade ou se atopen mortas no campo, usando medidas de protección en caso de ser necesario recollelas.