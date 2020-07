Confirmados dous novos brotes en Vilar de Barrio e Baños de Molgas

As autoridades sanitarias identificaron e illaron nas últimas horas a un total de sete persoas positivas en Covid-19 en dous focos localizados nas localidades ourensás de Vilar de Barrio e Baños de Molgas.

Segundo informaron fontes da área sanitaria, dáse a circunstancia de que algúns dos afectados por estes dous brotes son persoas de idade avanzada —79, 90 e 91 anos—, que se atopan hospitalizados.

En concreto, en Baños de Molgas, deu positivo por coronavirus unha muller de 79 anos, que se atopa ingresada, así como dous dos seus contactos, polo que o total de casos elévase a tres.

En relación a este brote, Sanidade mantén en seguimento aos contactos identificados, aos que se instou a manter a corentena, e está á espera de coñecer os resultados de todas as PCR practicadas.

En total, identificáronse 21 contactos, parte deles residentes fóra de Galicia, aínda que aínda está aberto o proceso por se fose necesario ampliar a procura de contactos dentro da comunidade.

VILAR DE BARRIO

Por outra banda, este xoves ingresou no Hospital Universitario de Ourense (CHUO) un home de 90 anos cuxa muller, de 91, permanecía desde o mércores no Hospital de Verín. Ambos deron positivo en Covid-19 e Sanidade prevé trasladar este xoves á muller á capital provincial.

Fontes da área sanitaria apuntaron que nestes momentos continúase o seguimento dos contactos desta parella, que se estableceu inicialmente en 10 persoas próximas a ambos, aos que se pediu que garden corentena.

Aínda que os últimos datos trasladados falan de dous positivos, fontes do Concello de Vilar de Barrio aseguraron que as autoridades sanitarias confirmáronlles ao longo da xornada que hai outros dous positivos vinculados a este foco, co que o total de persoas con PCR positiva no municipio son catro.

De feito, e por mor desta confirmación, o consistorio decidiu tomar medidas de protección como a intensificación das desinfeccións, a suspensión de actividades de lecer grupal ou o peche preventivo e temporal da piscina municipal.