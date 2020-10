O confinamento perimetral en Galicia "está na batería de medidas" que baralla Sanidade

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegurou este martes que o confinamento perimetral en Galicia "está na batería de medidas que o comité clínico baralla" e lembrou que xa se fixeron peches en zonas da comunidade.

Así o manifestou nunha entrevista no 'Bos Días' da TVG, recollida por Europa Press, ao ser preguntado se o comité clínico exponse un peche perimetral da Comunidade galega debido á situación epidemiolóxica. "Todas as medidas están encima da mesa", afirmou, á vez que defendeu que traballan para "adecualas á situación de cada concello e comarca". "Esa posibilidade está aí", asegurou.

Respecto diso, lembrou que xa se fixeron peches perimetrales en comarcas como a da Mariña, no municipio de Ourense e outros municipios. "Nunca tivemos problemas en tomar medidas desta natureza", insistiu.

Sobre a situación epidemiolóxica en Galicia, o titular de Sanidade comentou que "os datos non son os máis positivos" e sinalou un "incremento importante do número de casos activos". No entanto, lembrou que manexan "máis de 10 parámetros no comité clínico", polo que "aínda que os números crecen", con toda a información dispoñible na reunión deste martes este tomará as medidas "que considere oportunas".



Preguntado sobre a área que máis preocupa, o conselleiro de Sanidade explicou que a zona de Ourense lévalles " preocupando semanas" e tamén as localidades de Verín, O Barco e O Carballiño, así como Santiago de Compostela. En xeral, apuntou que en toda Galicia pasouse de "unha tendencia estable" a "certa tendencia ao crecemento", polo que se decidiu a semana pasada "limitar a 10 as persoas que se poden reunir".

CONTORNA DE CONFIANZA. Neste sentido, insistiu en advertir de que "o problema" radica en "a contorna de confianza". "Cando nos relaxamos e deixamos de observar as medidas sinxelas que xeran estes casos", comentou en relación a sacarse a máscara e non gardar a distancia nas reunións.

Deste xeito, recalcou que son "brotes familiares o máis habitual" nos casos de Covid-19 detectados en Galicia. Por iso, advirte de que "agora non é tan fácil estar nunha terraza" co cambio de tempo e avisa de que "sen máscara no interior multiplica o risco" de contaxio.

Preguntado sobre o foco posto entre a xente nova e as festas de universitarios, Comesaña reiterou que nas "contornas de confianza a xente reúnese e relaxan medidas", como constatou a "evidencia que transmiten os médicos" de primaria e o servizo de Medicina Preventiva. "É un patrón que se repite", afirmou para justificar a limitación de reunións a 10 persoas. "Tratamos de limitar, axustar o máximo as reunións e que se siga usando máscara", sentenciou.

DEFUNTOS E NADAL. En relación ao protocolo para o día de defuntos, o conselleiro de Sanidade avanzou que este martes se vai a presentar un documento consensuado no comité clínico, após solicitar información. Segundo comentou, trátase dun "tema importante dada a tradición en Galicia". Por iso, explicou que a "idea é manter as características de illamento" con "especial coidado no aforamento", tanto en entradas e saídas nos cemiterios.

En relación ás previsións para Nadal, o titular de Sanidade lembrou que manexan "quincenas" como período epidemiolóxico, polo que "faltan aínda moitas quincenas". No entanto, admitiu que "a previsión non é boa" e "as perspectivas non son boas". Por iso, insistiu no "labor de contención". "Podemos chegar en condicións mellores que se non as cumprimos", sentenciou en relación ás medidas para frear os contaxios.

INFORMACIÓN. Sobre a súa relación co ministro de Sanidad, Salvador Illa, o titular de Sanidade da Xunta sinalou que mantén "unha conversación regular todas as semanas" e "a comunicación é bastante fluída".

E sobre a relación da Consellería de Sanidade coa oposición, destacou que por parte do seu departamento van "ao Parlamento cada vez" que son "requiridos". "A relación é fluída e temos unha política de transparencia impecable", asegurou.

Após lembrar que actualizan a información de casos e contagios, entre outros datos, todos os días, afirmou que en Galicia "non houbo problema de comunicación nin coa oposición nin o resto dos galegos". "A nivel de información, Galicia foi un exemplo de transparencia até agora", sostivo.

Sobre o papel da Atención Primaria, destacou Comesaña que nesta segunda onda é diferente, porque pivota neste nivel asistencial, polo que aposta por reforzar "con persoal de apoio cando estea perfilado" co fin de "liberar de labores administrativos aos profesionais". "Estamos nese traballo con sindicatos, sociedades científicas...", afirmou, para indicar que buscan "onde situalos e sacarlles o máximo partido" na "contorna de apoio a tarefas de rastrexo".

ESTADO DE ALARMA. Preguntado pola posibilidade de utilizar o estado de alarma en Galicia, o conselleiro manifestou que se se chega a declarar é "porque os datos son peores que até agora". Por iso, apostou por "estar sempre alerta" e matizou que "Galicia está mellor que outras comunidades", cunha incidencia "por baixo da media nacional".

Con todo, admitiu que "iso pode cambiar". "Se aumentamos a incidencia acumulada o estado de alarma é unha ferramenta que está aí", apostilou. Finalmente, lembrou a importancia do comportamento individual fronte á pandemia porque "cada un é fundamental". "Se cada un facemos as cousas como temos que facelas seguro que a colectividade sae beneficiada", concluíu.