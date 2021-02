Condenan a Rafael Louzán a dous anos de cárcere e a oito de inhabilitación

O Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra condenou a dous anos de cárcere ao expresidente da Deputación de Pontevedra Rafael Louzán por conceder unha subvención de 86.311 euros para realizar unhas obras de mellora do campo de fútbol de Moraña que xa estaban, na súa maior parte, executadas con anterioridade. O imputado, que foi considerado culpable dun delito de prevaricación, en concurso cun delito de fraude, tamén foi inhabilitado para emprego ou cargo público durante oito anos, o que suporía o seu fin como presidente da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF).

A xuíza tamén condenou a dous anos de cárcere e a oito de inhabilitación para emprego ou cargo público, como cooperadores necesarios do delito de prevaricación e autores dun delito de fraude, á exalcaldesa de Moraña Luisa Piñeiro e ao entón director de Infraestruturas da Deputación.

Á mesma pena de prisión –dous anos- foi sentenciado o administrador e un empregado da adxudicataria do proxecto, así como o arquitecto que o asinou, a quen tamén inhabilitou para obter subvencións e axudas públicas durante catro anos. A maxistrada, ademais, condenou a un ano de prisión e a dous anos de inhabilitación para obter axudas públicas a cada un dos donos das dúas construtoras que accederon a participar no procedemento negociado sen publicidade sabendo que se trataba "dun mero trámite" para adxudicar a obra a unha determinada empresa.

FEITOS PROBADOS. A xuíza considera probado que a construtora á que a Deputación adxudicara en 2011 a instalación de herba artificial no campo de fútbol de Moraña e outras obras en edificacións anexas, aumentou o seu custo en 86.816 euros debido a unha certificación. Ao tratarse dunha obra executada con subvención, a lexislación impedía exceder o importe subvencionado, polo que, segundo a sentenza, "ideouse un sistema artificioso, en fraude de lei, tendente a abonar á empresa o importe que reclamaba".

A maxistrada destaca que, para facer fronte a ese pago, en 2013, co acordo do presidente da Deputación, o director de Infraestruturas, o administrador da empresa, a alcaldesa de Moraña e un arquitecto, se adxudicou de forma irregular outra obra á mesma construtora por ese importe, en concreto, as melloras no vestiario e as bancadas do campo de fútbol, a pesar de que parte delas xa foran realizadas. Unha vez denegada a posibilidade de aumentar o custo das obras iniciais, "buscáronse alternativas para pagar esa certificación, creándose o proxecto de mellora en vestiarios e bancada do campo de futbol", indica a xuíza.

"Tal conclusión alcánzase da audición de escoitas practicada no plenario e a documentación obrante en autos", salienta a maxistrada, á vez que sinala que o entón presidente da Deputación "sabía de primeira man, por visitar o campo con motivo do anterior proxecto, tamén subvencionado pola Deputación, que canto menos a maioría das obras para as que aprobou unha nova subvención xa estaban executadas". Esa conduta do expresidente da Deputación, segundo a xuíza, "evidencia unha vontade manifesta en contra da legalidade, sabendo que a subvención que concede é claramente arbitraria e contraria a dereito".

En canto aos condenados como cooperadores necesarios, explica na sentenza que a alcaldesa de Moraña pediu a subvención á Deputación "a sabendas de que as obras para as que a solicitaba, canto menos a maior parte, xa estaban executadas" e o arquitecto "limitouse a asinar o proxecto e certificacións". En canto ao director de infraestruturas da Deputación, a xuíza sostén que "buscou o encaixe da operación, indicando mesmo a que arquitecto como asinante do proxecto debían acudir". E, finalmente, o administrador da empresa adxudicataria interveu como "beneficiario último da subvención", así como un dos seus empregados, que foi "quen executou ou mandou executar as actividades necesarias para culminar o proxecto".

A maxistrada ordena na resolución o comiso da cantidade cobrada pola empresa con motivo do proxecto de mellora de bancadas e vestiarios do campo de fútbol (86.311 euros), así como da cantidade cobrada polo arquitecto.

A sentenza non é firme, pois contra ela cabe interpoñer recurso ante a Audiencia Provincial de Pontevedra.