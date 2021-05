Condenan un criador a pagar 660 euros a unha compradora á que lle enviou un can enfermo

O Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña condenou a un criador de cans de Andalucía a pagar 660 euros a unha compradora da cidade herculina á que lle enviou un cachorro enfermo en agosto de 2020.

Nunha sentenza con data do 30 de abril de 2021 e da que informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a maxistrada sinala que houbo unha "compravenda" e que a demandante demostrou que "cando o cachorro chegou non estaba ben".

Así mesmo, a xuíza destaca que un veterinario certificou "a existencia dunha anemia e de dous problemas conxénitos que precisaban intervención cirúrxica" e considera que o demandado sabía que existían eses problemas cando enviou desde Andalucía o can á Coruña en agosto de 2020.

Por iso, estima que o criador ten que "asumir as consecuencias dos seus actos, indemnizando á demandante co custo de todos os gastos veterinarios que reclama". Ademais, subliña que "de ningún xeito" é argumentable "un transcurso de prazos ou unha inoperatividad de garantías fronte a quen, como consumidor, adquire un can".

A titular do Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña asegura na resolución que a demandante, de saber a situación na que se atopaba o can, "non o comprou ou pagase moito menos por el, atendidos os problemas que tiña, non constatables para un consumidor medio, pero si apreciables para quen se dedica á cría de animais e para o seu veterinario de referencia".

Tamén indica na sentenza que a compra se realizou por internet, sen que a veciña da Coruña se desprazase ao criadeiro para escoller ao seu can, "polo que a confianza depositada no vendedor aínda é maior".

Desde o 28 de agosto de 2020, cando a afectada presentou a demanda, a situación, segundo explica a xuíza, cambiou, "xa que o cachorro está inserido na familia e pendente das operacións", o que motivou que a compradora "retirase todas as reclamacións da súa demanda, manifestando a súa vontade de quedar co can e reclamar unicamente os gastos veterinarios, un total de 660 euros". A sentenza é firme, polo que contra ela non cabe presentar recurso.