O Xulgado do Penal 3 de Pontevedra condenou a seis anos e medio de prisión a Juan Paulo Giménez, un irmán de Sinaí, líder do clan dos Morones, por un tiroteo que tivo lugar durante unha pedida de man no Porriño en 2019.

A sentenza, contra a que cabe recurso, condénao a seis anos e medio de prisión pola comisión de dous delitos de lesións e un de tenencia ilícita de armas e imponlle a prohibición de achegarse ás dúas persoas que resultaron feridas os disparos durante tres anos e medio. Tamén deberá indemnizar a cada unha das vítimas en 33.000 euros.

Ademais, indícase que, unha vez asine a resolución, dedúzase testemuño contra Sinaí Giménez, a súa parella e unha terceira persoa "pola posible comisión dun delito de falso testemuño".

A xuíza considerou probado que, na madrugada do 19 de maio de 2020, o acusado dirixiuse ao polígono de Torneiros nun vehículo portando unha pistola de 9 milímetros "coa intención de menoscabar a integridade física das persoas que alí se atopaban".

Así, detallou que "carecendo de permiso de armas", entrou no local e "disparou en varias ocasións". Como consecuencia, "dous proxectís rebotaron", impactando nun home e unha menor, que sufriron lesións.

No entanto, concluíu que "non quedou acreditado" que o segundo procesado, R.G.F., "tivese participación algunha nestes feitos", polo que se retirou a acusación contra o mesmo.

Así mesmo, a maxistrada apuntou que varias testemuñas identificaron a Juan Paulo Giménez como autor dos disparos e que todos os da acusación "negaron que algún invitado á celebración respondese os disparos con outros".

Do mesmo xeito, considerou "entendible" o "cambio de declaración" dun dos comparecentes dado que "familiares do acusado dirixíronse ao seu lugar de traballo".

A sentenza resaltou que as distintas testemuñas son "coincidentes" ao identificar o acusado como autor dos disparos "sen ningunha dúbida xa desde o primeiro momento", polo que remarcou que resulta "crible" a súa versión "a pesar da animadversión recíproca derivada do enfrontamento entre ambos os clans".

Ademais, sinalou a posible comisión dun delito de falso testemuño por parte de Sinaí Giménez, a súa parella e outra persona por afirmar que "viron a través de videochamada que, no momento dos feitos, Juan Paulo atopábase en Sevilla, resultando acreditado que estaba en Torneiros".

Durante o xuízo, celebrado a semana pasada, Juan Paulo Giménez declarouse inocente, mentres a Fiscalía retirou a acusación para o outro procesado. Ademais, despois de varias horas de sesión, a xuíza expulsou da sala a Juan Paulo Giménez e o seu irmán Sinaí polas súas reiteradas faltas de orde.

As familias xitanas galegas e zamoranas tiveran con anterioridade varios enfrontamentos. En outubro de 2015, persoas que non foron identificadas tirotearon o coche no que viaxaban varios feirantes pola VG-20 en Vigo, uns días despois de que se producise unha liorta entre galegos e zamoranos no mercadillo de Cangas. Días máis tarde reproducíronse os incidentes na feira de Redondela.

Recurso. Pola súa úa banda, nunha rolda de prensa celebrada en Vigo, o avogado de Sociedade Xitana Española, Miguel Hinrichs, que non exerceu a defensa no xuízo, avanzou que se recorrerá a sentenza e criticou que se ditase "en apenas un día hábil" despois da finalización de vista.

O letrado denunciou a "vulneración de dereitos fundamentais" de Juan Paulo Giménez e puxo o foco en que "non se admitiu a totalidade das testemuñas propostas pola defensa", entre os que se incluían asistentes á festa na que tiveron lugar os feitos.

Adicionalmente, cualificou de "particulares" os argumentos esgrimidos na sentenza para concluír que a versión achegada inicialmente por unha testemuña que apuntou a Juan Paulo como autor dos disparos era a verdadeira despois de que a cambiase durante a vista.

Paralelamente, cuestionou a cadea de custodia das balas, que remarcou que "non se puideron pór a disposición da defensa ou os peritos" a pesar de solicitarse a súa exhibición.

Así, o avogado anunciou que se ampliará a querela presentada contra a maxistrada e a fiscal "por un exercicio desleal de funcións inherentes" á segunda. Tamén lembrou que se atopa pendente de resolución por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) outra querela presentada "por prevaricación, retardo malicioso da Administración de Xustiza e falsidade documental" contra a xuíza instrutora e a fiscal.

Mentres, explicou que Sinaí Giménez presentará unha denuncia "polas afirmacións que lle atribúe a sentenza".