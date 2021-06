Dez condenados en Galicia recibiron o indulto no último lustro

Condenados por contrabando, detención ilegal, lesións e roubos con forza, foron beneficiarios dos dez indultos concedidos polo Goberno en Galicia entre os anos 2015 e 2019, exercicio no que o Executivo estatal outorgou esta medida de graza aos sindicalistas vigueses condenados por participar nun piquete Carlos Rivas e Serafín Rodríguez.

Nunha recente resposta a unha pregunta formulada polo senador de Compromis Carlos Mulet na Cámara alta, o Executivo estatal daba conta de que os distintos gobernos aprobaran entre 2015 e 2019 un total de 182 indultos, dos cales 10 se corresponden con condenas acordadas na Comunidade galega.

Destes 10 indultos –medida pola que se anula a pena imposta por un delito ou se conmuta por outra menor– seis correspóndense coa etapa do Rafael Catalá como ministro de Xustiza do Goberno de Mariano Rajoy. O primeiro deles foi publicado no Boletín Oficial do Estado (BOE) o 24 de abril de 2015, xornada na que se deu conta do indulto a unha muller, M.H.P.G., que fora condenada a tres anos e seis meses de cárcere por un xulgado de Vigo por un delito de roubo con intimidación, unha pena que se lle reduciu a dous anos de prisión.

Meses despois, o 13 xullo de 2015, o Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou o indulto a A.V.A., un home que fora condenado polo Xulgado do penal número 1 da Coruña a un ano e catro meses de cárcere e a unha multa por un delito de contrabando. A pena foi conmutada pola responsabilidade civil subsidiaria coa condición de que non volvese cometer delito doloso en dous anos.

Ese mesmo día o BOE recollía outro relacionado con Galicia. Trátase do caso de J.M.C.D, un construtor condenado polo Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra por detención ilegal, atentado e lesións por agredir á arquitecta municipal da Illa. Co indulto parcial concedido polo Goberno, a pena de tres anos de cárcere foille conmutada por unha dun ano e outros dous de multa, cunha cota diaria de dous euros.

Un mes despois, en agosto, o Boletín Oficial do Estado publicou o indulto a outro home, J.O.S. condenado polo Xulgado do penal número de Lugo a un ano e medio de cárcere por un delito de estafa, a pena substituír por 40 xornadas de traballo en beneficio da comunidade. Ademais, en agosto de 2015 e en marzo de 2018, Rafael Catalá asinou no BOE a concesión desta medida de graza a dous homes que foran condenados a penas de cárcere por delitos de roubo con forza por senllos xulgados de Santiago e A Coruña.

ETAPA DE GOBERNO DE PEDRO SÁNCHEZ. Xa en outubro de 2018, durante a etapa de Dolores Delgado como ministra de Xustiza do Goberno de Pedro Sánchez, o BOE deu conta do indulto a un home, M.V.F., que fora condenado polo Xulgado de Instrución número tres de Santiago de Compostela como autor dun delito con forza nun establecemento aberto ao público. Comnutáronselle oito meses de cárcere por 40 días de traballos en beneficio da comunidade.

Nesa mesma xornada, fíxose oficial o indulto a outro home, neste caso P.C.G, ao que o Xulgado do Penal Número dous de Vigo impuxéralle catro meses de cárcere por un delito de roubo con forza en grao de tentativa. A condena foille reducida a oito meses de multa a razón de dous euros ao día.

Ademais, en febreiro de 2018, Delgado, actual fiscal xeral do Estado, rubricou o indulto dos sindicalistas vigueses Carlos Rivas e Serafín Rodríguez. Ambos foran sentenciados a unha pena de tres anos de cárcere e a unha multa de cinco euros ao día durante doce meses por un delito contra os dereitos dos traballadores por participar nun piquete durante a folga de transporte en Pontevedra do ano 2008.

Despois da súa condena en maio de 2011 polo Xulgado do Penal número 1 de Vigo, a sociedade viguesa, o mundo sindical e a clase política mobilizouse pedindo o indulto. Así, incluso a Cámara galega aprobou iniciativas para pedir esta medida ao Goberno central. Finalmente, o Goberno substituíu a súa pena por outra de 18 meses de multa cunha cota diaria de seis euros.

INDULTOS RECENTES. Ademais deste dez indultos concedidos entre 2015 e 2019 en Galicia, o Goberno autorizou polo menos outros tres entre 2020 e 2021. Así, en xullo de 2020 o actual ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo asinou no BOE a concesión desta medida para A.R.M, condenado polo xulgado do penal da Coruña como autor dun delito continuado de roubo con forza á pena de dous anos e un mes de prisión. O Goberno acordou conmutar un mes da súa pena por outra dun mes de traballo en beneficio da comunidade.

O 12 de xaneiro deste ano, 2021, o Boletín Oficial do Estado o Goberno concedeu o indulto a un vigués, J.M.M.F, que fora condenado en 2017 a tres anos de cárcere por arrincar un anaco de orella dunha dentada a outro home nun bar da cidade. En concreto, cambiouselle a pena por outra de dous anos de prisión, o que non implicou encarceramento.

Por último, o 11 de maio de 2021, foi indultado L.M.F.G, un home ao que o Xulgado do Penal número cinco da Coruña impúxolle oito meses de cárcere como autor dun delito de furto. O Goberno retiroulle a pena de prisión a condición de que cumprise un programa de deshabituación do alcol e as drogas.