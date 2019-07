Condenado un sobrino de Manuel Charlín por agredir a su expareja

Francisco Silva Charlín, sobrino de Manuel Charlín, ha sido condenado a ocho meses de prisión como autor de un delito de lesiones leves de género tras propiciar una paliza en A Coruña a una mujer que es su expareja.

También, han informado fuentes judiciales, se le ha impuesto una pena de privación del derecho a la tenencia de armas durante dos años y la prohibición de acercarse a la víctima, a su marido y a sus dos hijos, a menos de 200 metros y la de comunicarse con ellos durante dos años.

Los hechos han ocurrido en la noche del 13 al 14 de julio cuando el acusado se trasladó desde Vilanova de Arousa al domicilio de la mujer en A Coruña y, acompañados de la hermana menor de ella, acudieron a una discoteca donde él comenzó a desplegar un comportamiento violento.

Después, en un aparcamiento, el varón habría empezado a golpearla a puñetazos y patadas hasta tirarla al suelo para posteriormente introducirla en un vehículo y seguir azotándola en el rostro, escena que la hermana grabó en vídeo.

Como consecuencia de ello, la mujer presentó múltiples equimosis y hematomas en la cabeza, en la cara, en la boca y en las extremidades superiores e inferiores y se prevé su curación, tras la inicial asistencia dispensada por el Sergas, en unos 15 días.

SIENTE "MIEDO". La mujer realizó unas declaraciones a la Televisión de Galicia aseguró que aún siente "miedo". La víctima, que no quiere revelar su identidad, narró los hechos: "Me agarró contra la pared y me daba contra la pared. Estaba enloquecido totalmente. Tuve suerte de que un chico le gritó y él reaccionó. De lo borracho que estaba, perdió todo el control".

La mujer cree que su agresor estaba "resentido" y la forma de resarcirse fue darle "golpes". La víctima dice que cuenta su experiencia para que otras mujeres no pasen por la misma situación.