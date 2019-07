Condenado a 4 anos de cárcere un voluntario de Protección Civil polo gran lume de Ribeira

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña condenou a catro anos de cárcere a un voluntario de Protección Civil acusado de provocar en 2013 un incendio próximo a núcleos urbanos de Ribeira que afectou a 180 hectáreas. Diso informou este luns o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que explicou que o tribunal tamén lle impuxo o abono dunha indemnización á Xunta de 85.203 euros por gastos de extinción e de 79.062 euros á Consellería de Medio Rural e aos tres propietarios de terreos afectados por danos orixinados na madeira.

O lume, cuxos traballados de extinción duraron unhas 60 horas, calcinou un total de 180 hectáreas, das que 130 eran de monte arborado. Ademais, atravesou a Autovía do Barbanza e propagouse até un polígono industrial e ás proximidades do hospital. Por iso, a Dirección Xeral de Montes cualificouno de nivel 1 debido ao seu "grave risco".

LUME INTENCIONADO. No fallo, os maxistrados consideran que o imputado "coñecía o monte incendiado, os seus camiños e as condicións ambientais que provocan a propagación do lume" polo que conclúen que o lume "foi orixinado de forma intencionada" e "non por unha neglixencia". Nesta liña, sosteñen que o condenado provocou voluntariamente, polo menos, dous focos de lapas practicamente simultáneas na próximidad dos núcleos rurais.

O tribunal, ademais, apunta que o incendio repercutiu de forma moi negativa, tanto nos valores recreativos e sociais da zona como na deterioración do patrimonio ambiental e arqueolóxico, ademais de causar cuantiosas perdas económicas, tal e como figura nun informe da Xunta.