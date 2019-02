Condenado a 26 anos de cárcere o mozo que matou a outro co seu coche no paseo marítimo coruñés

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou, de acordo co veredicto do Tribunal do Xurado, a 26 anos de cárcere ao mozo que matou a outro co seu coche no paseo marítimo coruñés, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En concreto, condena ao condutor, de 19 anos, como autor dun delito de homicidio e de dous delitos de homicidio despois de que, durante a madrugada do sábado 28 de outubro de 2017, atropelase á mantenta a tres mozos no paseo marítimo herculino.

O acusado, segundo consta no fallo, pelexouse cos afectados nun pub do Orzán e, ao velos cruzar a vía por un lugar non habilitado para peóns, invadiu o sentido contrario da marcha e dirixiu o seu coche contra eles. Como consecuencia do impacto, o mozo que camiñaba adiantado, de 24 anos, saíu despedido cara ás vías do tranvía e faleceu uns 45 minutos despois, mentres que un dos seus acompañantes sufriu lesións leves. A terceira persona non foi alcanzada polo vehículo.

A Audiencia sinala, na sentenza, que o xurado considerou probado que o sospeitoso "executou os feitos co propósito de acabar coa vida do tres peóns, aceptando como posibilidade que se producise a morte, ou lesións, de todos ou algún deles". Así, o Tribunal do Xurado concluíu que "resulta claro" que o imputado actuou "cando menos con dolo eventual homicida", porque "xerou o risco ilícito propio do homicidio e asumiu o seu eventual resultado, aínda que finalmente non se materializase para dous deles". Por tanto, descartou que a súa intención fose "dar un susto", tal e como alegou no xuízo.

PROBAS. Á hora de ditar o veredicto de culpabilidade, os membros do xurado tiveron en conta "como unha das probas fundamentais" o visionado da gravación da cámara de seguridade do paseo marítimo no momento no que o vehículo invade a unha velocidade de "entre 60 e 80 quilómetros por hora" o sentido contrario da marcha. Despois, internouse no segundo do tres carrís de dirección oposta, no que se atopaban o tres novos. Ademais, o xurado considerou acreditada a existencia dun altercado previo coas vítimas que deu lugar "a un sentimento de vinganza que se materializou cando as viu atravesando a calzada".

Após o atropelo, o acusado continuou circulando "sen deterse nin reducir a súa velocidade, incorporándose ao seu sentido correcto de marcha e ausentándose do lugar". Finalmente, foi detido minutos despois do atropelo na avenida do Ferrocarril. Tanto aos funcionarios policiais como na súa declaración ante o xulgado de Instrución manifestou que había ir "a por eles".

O xurado descartou que o acusado actuase con aleivosía, pois considera que "a escasa marxe de tempo entre a visión das vítimas e a súa reacción, impediron valorar o aproveitamento das circunstancias".

A Audiencia destaca que non considerou acreditada a concorrencia no imputado "do dolo consistente en buscar unha situación que asegurase a execución do feito e eliminase ou evitase a posible defensa por parte das vítimas".

O tribunal rexeitou as solicitudes da defensa do investigado para que estimase a concorrencia das circunstancias eximentes ou atenuantes de intoxicación polo consumo de bebidas alcohólicas, de dilacións indebidas e de confesión.