Condenado a 20 anos de cárcere por violar a unha septuaxenaria en Bueu

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a vinte anos de cárcere a un home de 40 anos por violar a unha septuaxenaria en Bueu en marzo de 2017. O tribunal, que o considerou culpable de delitos de agresión sexual, lesións e roubo con violencia, tamén lle impuxo dez anos de liberdade vixiada e a prohibición, durante o mesmo período, de comunicarse e aproximarse á vítima. Os xuíces destacan que o acusado "coñecía perfectamente a casa da afectada”, xa que realizara traballos de albanelería nela.

Os maxistrados relatan na sentenza que o sospeitoso, tras fracturar de madrugada os cristais e barrotes de aluminio das portas do inmoble, accedeu ao seu interior ata chegar ao dormitorio da vítima, que vivía soa e estaba a durmir. Para evitar ser identificado, segundo consta na resolución, vestía roupa escura e cubría a súa cara cun pasamontañas.

Tras acender a luz do dormitorio e sorprender á muller, quen intentou sacarlle o pasamontañas, empuxouna cara atrás, losqueouna, sacoulle pola forza o pixama, a amordazou con cinta illante ao redor da cabeza e da boca, tapoulle a cara coa roupa da cama e atouna con cordas as mans cara atrás e os nocellos a cada un dos lados da cama. A continuación, violouna.

O condenado colleu unha botella de viño e, tras verterla na saba bajera da cama, limpou cun anaco dela os xenitais da vítima coa intención de eliminar calquera vestixio ou resto biolóxico. Aproveitando o estado no que se atopaba a muller, os xuíces consideran acreditado que revolveu o seu bolso e os armarios, dos cales subtraeu 1.250 euros. Antes de fuxir, para evitar que a afectada pedira auxilio, tirou o seu teléfono móbil ao lixo.

O tribunal destaca que, ademais do ADN do acusado atopado no lugar dos feitos, tamén se situou o seu teléfono nas inmediacións da casa da vítima á hora de ocorrer a agresión. Ademais, subliña que a declaración da denunciante foi "veraz, crible e sen contradicións”.

O axente da Garda Civil que instruíu o ateigado afirmou que a investigación se iniciou no mes de xullo de 2016, ao ser denunciada unha violación por parte da ex parella do irmán do acusado. En setembro dese ano, a muller do seu irmán, coa que estaba en trámites de divorcio, tamén denunciou unha violación en Cangas.

A investigación continuou en marzo de 2017 coa agresión sexual dunha muller de 75 anos na mesma zona. O garda civil destacou que nos tres casos “dábase o mesmo modus operandi” e que nos dous primeiros o vínculo era que ambas as vítimas foran parellas do irmán do acusado.