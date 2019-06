A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou a 14 anos e medio de cárcere a un mozo de 23 anos por agredir sexualmente a unha menor de idade —de 14 anos— en agosto de 2017 durante as festas en Noia.

Segundo o fallo do tribunal, na madrugada do día 5 de agosto de 2017, a menor estaba nunhas festas en Noia coas súas amigas e o acusado. Este díxolle que "quería falar con ela en privado", ao que aceptou debido á "relación de confianza" entre ambos, reflicta o fallo traslado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Nesta situación, o acusado levouna "polo aire", engade, cara a unha zona escura onde a suxeitou e abusou dela.

O tribunal considerouno culpable de "un delito de agresión sexual a unha moza menor de 16 anos" —tiña 14 no momento dos feitos— e tivo en conta a agravante de "obrar con abuso de confianza", precisa o fallo, xa que tiña relación familiar coa vítima.

Ademais da pena de prisión, a Audiencia impúxolle "oito anos de liberdade vixiada e a prohibición de comunicarse ou aproximarse á menor e á súa nai durante 20 anos". Tamén o imputado deberá indemnizar á vítima, que tiña 14 anos cando sucederon os feitos, con "50.000 euros polas lesións que sufriu e danos morais".

"BOA RELACIÓN". O tribunal indicou que "non se aprecia no testemuño do menor sentimento algún de odio, resentimento ou vinganza contra o procesado, con quen manifestou ter unha boa relación previa polo parentesco que os unía e polo trato familiar que tiveran durante anos".

Así mesmo, no fallo xudicial apúntase que a declaración da moza foi "seria, crible, consistente e persistente, sen que eles póidase asimilar á repetición mimética, desde o primeiro momento, de todo o ocorrido".

Os maxistrados tamén tiveron en conta á hora de sentenciar ao acusado os informes dos médicos forenses que exploraron á menor en urxencias, así como os estudos xenéticos das nosas obtidas nesta, que evidenciaron a presenza de ADN masculino, "sendo os estudos de marcadores de cromosoma compatibles coas mostras obtidas do condenado", conclúen.