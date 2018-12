Condenada a 10 anos de cárcere a muller que tirou o seu bebé a un colector en Ourense

A Audiencia Provincial de Ourense condenou a dez anos e un día de cárcere como autora dun delito de intento de asasinato coa agravante de parentesco á muller que deu a luz na súa vivenda de Ourense en setembro de 2017 e arroxou o bebé a un colector envolto nuns trapos e dentro dunha bolsa de lixo. Segundo sinala a sentenza, un home que revolvía o cubo foi quen descubriu o pequeno.

O tribunal indicou que, entre as 15.30 e as 16.00 horas do 17 de setembro do ano pasado, "a procesada deu a luz no cuarto de baño da vivenda", na que naqueles momentos "non se atopaba ninguén máis", a "un neno ao que inmediatamente envolveu cuns trapos" e "meteuno dentro dunha bolsa de lixo que atou con varios nós".

"Baixou á rúa e arroxouno, abandonándoo a propósito de que iso implicaba un perigo para a vida do menor, a un colector de lixo moi próximo á súa vivenda, onde regresou de maneira inmediata, continuando coa súa vida cotiá. A procesada, que xa era nai de tres fillos e sufrira dous abortos previos, ocultou a todo o mundo o seu embarazo", destacaron os maxistrados. Así mesmo, os xuíces da Audiencia Provincial de Ourense apuntaron que se trata dunha "actuación alevosa", xa que "a vítima era un recentemente nado, absolutamente indefenso, sen posibilidade algunha de sobrevivir no lugar no que foi arroxado pola procesada".

Os maxistrados tamén lle impuxeron a privación da patria potestade do menor, ao que non poderá achegarse a menos de 500 metros, e a prohibición de aproximarse ao seu fillo e de comunicarse con el durante vinte anos. Así as cousas, a Audiencia Provincial de Ourense considerou aplicar á nai do bebé a mesma condena que solicitaron previamente tanto o representante do Ministerio Fiscal como o letrado da acusada unha vez terminada a sesión oral do pasado luns.

Contra a sentenza, as partes poden interpor recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dez días desde a súa notificación.