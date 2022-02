El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, se ha comprometido a cumplir el acuerdo parlamentario —de este martes— que apuesta por que la fábrica de textiles de Altri se instale en A Mariña o en otro punto de la provincia de Lugo si las cuestiones técnicas no permiten su ubicación en territorio mariñano, pero ha pedido implicación al Gobierno central. Así, en respuesta a una interpelación de la diputada socialista Patricia Otero, el también conselleiro de Empresa e Innovación ha asegurado que la Xunta asume "íntegramente" el acuerdo plenario y, por lo tanto, dará "cumplimiento a ese acuerdo". "Más claro no se puede ser", ha manifestado.

En su intervención, pidió que el Ejecutivo central se pronuncie sobre el proyecto —de Altri— para instalar en Galicia una fábrica de fibras textiles y le ha pedido que le dé apoyo en el marco de los fondos Next Generation. Se trata, dijo de un proyecto "sostenible y solvente" que forma parte del polo de transformación de Galicia, impulsado por la Xunta con la ayuda de la Sociedad Impulsa.

Con una inversión de 800 millones de euros, la nueva factoría tendría capacidad para generar 1.500 empleos directos y abastecer de materia prima el sector textil, con la producción de 200.000 toneladas al año de lyocell a partir del reciclaje de ropa y utilizando madera de los bosques gallegos.

Por su parte, la diputada socialista ha hecho hincapié en que los alcaldes de A Mariña "se han puesto a trabajar" y han enviado cartas al presidente de la Xunta y al propio Conde para abordar esta cuestión, pero "no contestaron". Asimismo, le ha preguntado por qué no los recibe. "A Mariña tiene materia prima, pero no tiene la industria que le dé ese valor añadido", ha lamentado Otero.

EÓLICO. Por otro lado, el vicepresidente económico de la Xunta ha defendido en el pleno de este miércoles el modelo eólico "garantista" para el desarrollo del sector que, aseguró, pone a disposición de los ayuntamientos, de la ciudadanía y de las entidades interesadas la documentación de cada proyecto para que puedan consultarlo. Frente a esta postura, la diputada del BNG Noa Presas ha advertido de las sentencias que anularon proyectos de la Xunta, como el caso de O Iribio o Corme, y ha reclamado al Gobierno autonómico que "rectifique su política eólica, asuma responsabilidades, cambie el marco legal para dar garantías a los proyectos que se están tramitando"

Noa Presas denunció la "'trapallada' legislativa permanente" del PP, con la que busca, dijo, "tapar el debate y hacer política de hechos consumados para que las eléctricas campen a sus anchas"; mientras que Francisco Conde ha lamentado la actitud de "bloqueo", señaló, permanente que atribuye a los nacionalistas.

El vicepresidente autonómico subrayó que la Xunta "solo va a autorizar aquellas iniciativas" que cuenten con todos los informes sectoriales favorables y que, por tanto, cumplan los requisitos establecidos en la Ley galega del sector eólico.

Además, Conde señaló que la Xunta va a recurrir ante el Supremo la sentencia sobre el parque eólico de Corme (Ponteceso, sentencia en la que, dijo, se avala el plan sectorial eólico de Galicia y "no pone en cuestión" los criterios técnicos y ambientales que llevaron a aprobar el proyecto ni las sucesivas leyes de agilización administrativa.