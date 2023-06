Concluyen las grabaciones en el Villa de Pitanxo sin que se localizase ningún cuerpo

La portavoz de las familias de las víctimas del Villa de Pitanxo confirmó a última hora del domingo que han recibido una comunicación en la que se les indica que se ha terminado la misión del buque Ártabro en aguas de Terranova.

"Han grabado todo lo que tenían que grabar", indicó María José de Pazo, que añadió que, en el transcurso de los trabajos, no se ha avistado ninguno de los doce cuerpos de los marineros que no pudieron ser recuperados en las tareas de rescate que se desarrollaron en las horas posteriores al naufragio, hace un año y medio.

De este modo, se completa una de las partes pendientes del proceso de investigación abierto por la Audiencia Nacional en torno a las condiciones de este naufragio y en el que las familias defendían que era esencial descender al pecio para recabar todas las posibles pruebas sobre las condiciones del mismo.

En las dos jornadas de trabajo, el robot submarino completó grabaciones en el entorno del pecio, inicialmente, desde una distancia media y, en la segunda sesión, desde mayor proximidad.

Además de reconocer las condiciones de la embarcación que se encontró en la misma zona en donde se recibió la señal del accidente,en la jornada del naufragio, las máquinas sumergidas podrían haber localizado restos humanos o evidencias de algún tipo sobre la presencia de alguno de los 12 marineros no localizados.

Sin embargo, las familias tenían claro, desde el principio, que el robot submarino en ningún caso accedería al interior del pecio.

María José de Pazo: "Para nós é moi importante que se confirme que é o Villa de Pitanxo"

Jornada de alivio para las familias de los marineros fallecidos en el accidente del Villa de Pitanxo, después de constatar que, por segundo día consecutivo, el robot submarino descendido desde el buque Ártabro, se sumerge para grabar el pecio de la embarcación accidentada hace año y medio. No han recibido todavía la confirmación oficia, algo que, como subraya María José de Pazo, portavoz de las familias, sería muy importante, dada la trascendencia que tiene esta misión de cara a las familias. En todo caso, ante los datos que están llegando a la representación legal de las familias entienden que se ha dado con el Villa de Pitanxo y que, con la de este domingo, se suman ya dos jornadas consecutivas de trabajo intensivo del robot submarino grabando o tratando de grabar todo lo que rodea al pecio.

"Localizouse o barco e non estaba afastado de onde foi o accidente, tal e como nós dicíamos, nin estaba a unha profundidade tan grande, tal e como nós defendiamos e que era posible o mergullo dun robot", insiste la portavoz que recuerda que la misión del buque Ártabro "é moi importante que se poida grabar e que esa proba sexa válida para a instrucción do caso por parte do xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno", a lo que añade que la prudencia "e cautela por parte das familias de cara a que este material poida ter validez no xuízo".

Pero, además de esto, María José de Pazo, señala el gran valor emocional que para las familias tiene la confirmación de que en el citado punto del mar de Terranova se encuentre el pecio, dado que "é o lugar onde pereceron 21 dos nosos, e tamén, dalgún xeito simbólico, o camposanto onde quedaron os doce que faltan".

La portavoz señaló en ese sentido el alivio de todas las familias "que mesmo se reflexa na túa. Os coñecidos e amigos e, en xeral, todo o mundo, nos dí "Por fin! se fixo, atopárono", algo que, señala, "xa se tiña que ter feito o ano pasado", ante la importancia de los hechos juzgados, que podrían ser constitutivos de 21 delitos de homicidio por parte del patrón del barco, Juan Padín.

De Pazo desconoce cuánto durarán aún los trabajos y si el resultado de las inmersiones es el esperado por los responsables de la empresa. Lo que sí sabe es que estas grabaciones tratarán de aproximarse al máximo al pecio para obtener detalles y datos que sean útiles a la investigación, siempre cumpliendo con la seguridad necesaria y no está planificado ni previsto que los robots se introduzcan dentro del pecio.