Conclúe o proxecto piloto para obter pan de millo con variedades autóctonas galegas

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través da Misión Biolóxica de Galicia (MBG); a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través da Cátedra do Pan e do Cereal e Panadería Da Cunha concluíron o proxecto piloto Variedades locais de millo para obter un pan de millo de calidade, iniciado en 2019 e cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia.

O pan de millo é un produto tradicional galego cuxo consumo diminuíu e, con el, o cultivo de variedades autóctonas. Con todo, as novas tendencias nos hábitos de consumo retoman a necesidade de volver traballar con pan de millo, explican.

No entanto, explica Manuel dá Cunha, para a súa elaboración unicamente disponse de fariñas de variedades procedentes de Francia ou Portugal, debido " perda de patrimonio vexetal autóctono". "Neste contexto, deseñamos un proxecto para obter millo autóctono de calidade, protexer variedades autóctonas, recuperar o cultivo de millo como alternativa de rotación e fomentar o consumo de fariñas de baixo índice de gluten", manifestou.

A investigación desenvolveuse en dúas fases. En primeiro lugar, acometeuse a selección de variedades de millo a partir das súas calidades agronómicas. Para iso, durante as campañas 2020 e 2021 levou a cabo, por parte do grupo Xenética e Mellora de Millo da MBG, o cultivo, análise e selección de variedades de millo panificable.

Ademais, fixéronse ensaios agronómicos nos que se avaliaron 14 variedades de millo amarelo, branco e negro do banco de germoplasma da MBG posto en marcha en 1970 e que alberga un centenar de variedades galegas.

As variedades a avaliar seleccionáronse baseándose nos estudos previos realizados na MBG e os ensaios realizáronse durante dúas campañas nas localidades de Ribeira, Carral, Pontevedra (ecolóxico e convencional), Ponte Caldelas e Xinzo de Limia.

Das variedades amarelas, os mellores rendementos obtivéronse con 'Osoro', pero non diferiu da poboación Tuy, que ten menor humidade na recolección, o que facilita a súa conservación e procesamiento a gran. As tres brancas tiveron un rendemento simiar, mentres que en millo negro, destacou 'Oubiña Negra'.

Na segunda fase realizáronse as análises de calidade. O pan elaborouse nos obradores de strong<> Dá Cunha e a análise na Universidade de Santiago de Compostela.

As análises de calidade indicaron que a variedade amarela Tuy ten tamén "moi boa calidade panadeira". Nas brancas, 'Rebordanes' foi a elixida entre as que tiñan un comportamento agronómico similar. De 'Oubiña negra' aínda non se coñecen os parámetros de calidade, aínda que os primeiros resultados indican un gran parecido con Carballeira, outra variedade, pero de menor rendemento agronómico.