El concierto de Guns N' Roses en Vigo, en peligro

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Vigo ha acordado este jueves declarar desierta la contratación del patrocinio publicitario por 1,9 millones de euros para la celebración del concierto de la banda estadounidense Guns N´ Roses previsto para el próximo 12 de junio en el estadio de Balaídos

En el centro de esta cuestión está la productora Sweet Nocturna, que el pasado 10 de junio había sido la única en presentar una propuesta al procedimiento abierto por la Junta de Gobierno local el pasado 24 de abril.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas se le requería a la productora una documentación que, según la mesa de contratación, no entregó; concretamente la copia de la escritura de cesión de los derechos de representación en exclusiva de Guns N' Roses.

El pasado 11 de mayo se le requirió a la productora que completase la documentación, sin que tres días más tarde, cuando finalizó el plazo para subsanar ese defecto, lo hubiese hecho.

La productora alegó que la escritura de cesión de los derechos de representación en exclusiva del artista a la agencia "origen", en este caso la promotora Live Nation, no existe porque la mayoría de los artistas, como es el caso, "tienen contratos tipo 360º (con muchas áreas de negocio incluidas) con las discográficas y estas a su vez suelen ceder parte de ese negocio (la gestión de los conciertos por ejemplo) a agencias y promotoras que se ocupan de poner en marcha dichas giras en un espacio y tiempo determinado".

Se trata de acuerdos de los que no suele existir un contrato ni unas escrituras, dice la productora, que también alega que "la documentación que existiera entre el propio artista y la agencia/promotora que gestiona la gira es de tipo mercantil privada y como tal, está sometida a una confidencialidad y a una protección de datos" a la que las productoras locales como Sweet Nocturna no tienen acceso.

Sweet Nocturna presentó un informe técnico de la Asociación Gallega de Empresas Musicales y una declaración firmada por el representante de International Talent Booking de que poseen la representación de Guns N´Roses , así como una explicación de Live Nation España, pero no ha sido suficiente.

La mesa señala que la documentación presentada "es extemporánea" y no incorpora la "copia de cesión de los derechos de representación en exclusiva do artista" exigida en una de las cláusula del pliego y añade, que, "en todo caso, no procede su aceptación porque no cabe la enmienda de una enmienda".

El contrato de patrocinio, de 1.891.946,12 euros se produce de forma indirecta entre el Ayuntamiento de Vigo y la banda californiana con la Sweet Nocturna como intermediario pero esta situación deja en el aire la celebración del concierto.

El contratado ya fue el mes pasado objeto de polémica cuando a Asociación de Empresas Galegas Musicais (AGEM), formada por más de 40 empresas de la industria musical en Galicia, manifestaron su malestar "ante las fundadas sospechas" de que el Ayuntamiento de Vigo había cometido irregularidades para contratar el concierto que Guns `N Roses.

Según AGEM, el Gobierno local articuló un procedimiento preparado para garantizar la contratación de la banda estadounidense "preservando la apariencia de legalidad a través del cumplimiento de los principios de contratación del sector público" cuando en realidad lo que hizo es otorgar una subvención directa de 1,9 millones de euros.

Sweet Nocturna es una reconocida y experimentada empresa en el sector, en el que lleva operando más de 15 años y fue la encargada el año pasado de organizar, también en baldíos, el concierto de Muse que pagó la Xunta de Galicia con motivo de la celebración de las fiestas del Xacobeo.