Os concellos poderán pagar un 10% menos no canon de Sogama se reciclan máis

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a publicación no Diario Oficial de Galicia do mércores da baixada do canon de Sogama nun 10% para todos os concellos que se comprometan a incrementar a porcentaxe de reciclaxe e trasladen esa rebaixa aos fogares do seu termo municipal. Así o comentou este martes durante unha visita á nova planta de recuperación de materiais do complexo ambiental de Sogama, onde lembrou que a Xunta rebaixou en 2015 este canon un 10%, ao que agora se suma outra porcentaxe igual, dentro da aposta do Goberno por "reducir os impostos que pagan os galegos".

Tras subliñar que, "grazas á xestión eficiente", a débeda que os concellos manteñen con Sogama é "a máis baixa da súa historia", un 80,31% menos que no ano 2013, o titular da Xunta lembrou que hoxe en día este complexo dá servizo ao 94% dos municipios galegos e xestiona e trata os refugallos que producen diariamente máis de oito de cada dez galegos. Desde a súa posta en marcha, Sogama tratou 9,4 millóns de toneladas de lixo, cunha rede loxística formada por 37 plantas de transferencia, 20 das cales son titularidade directa do complexo, e un sistema de transporte no cal cada vez ten máis peso o ferrocarril.

Sobre este segundo aspecto, o responsable do Executivo autonómico precisou que, se no ano 2001 iniciouse o transporte de residuos por tren ás súas instalacións, actualmente a entidade xa transporta máis do 58% dos residuos por este medio, algo que mellora a eficiencia ambiental do proceso.

Sogama está a xestionar a adhesión dos concellos á nova planta de compostaxe, na que se investiron 3 millóns de euros

MELLORA E AMPLIACIÓN DO COMPLEXO. Co apoio da Xunta, Sogama deu "varios pasos adiante" na mellora do seu modelo, entre os que Núñez Feijóo mencionou as obras de ampliación, que permitirán tratar un millón de toneladas ao ano, fronte ás 550.000 actuais. Isto supón, dixo, un incremento do 81% da capacidade actual da planta, "pasando a xestionar practicamente o dobre de residuos que na actualidade".

Este incremento da capacidade de tratamento, engadiu, posibilitará "procesar en condicións excelentes todos os residuos domésticos producidos en Galicia" e chegarase "á vertedura técnica cero", polo que soamente depositaranse en vertedoiro os residuos que sexa imposible reciclar ou valorizar. "Co final desta ampliación, Sogama situarase entre as plantas máis grandes e eficientes de Europa", dixo Feijóo, despois de precisar que a estas obras de ampliación están a destinarse 31 millóns de euros, dos cales 19 son para a fase 1, terminada o verán pasado e xa operativa, e máis de 12 millóns para a fase 2, actualmente en execución.

Sobre a fase 1, Feijóo resaltou que xa se acometeu a construción e equipamento dunha nova planta de recuperación de materiais contidos na bolsa negra —sen separar—, que incorpora tecnoloxías de última xeración para segregar materiais como o poletileno, o PET, o plástico mixto, bricks, papel e cartón.

En relación á fase 2, lembrou que estará finalizada no verán de 2019. Con esa mellora acometerase a remodelación da planta de reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible, na que se selecciona da bolsa negra a parte susceptible de ser reciclada e co resto prodúcese un combustible que alimenta unha planta termoeléctrica na que se xera, de forma limpa, tanta electricidade como para abastecer o 12% dos fogares galegos.

Ademais, destacou, con esta valorización, Sogama adiántase 15 anos ao prazo pretendido pola Unión Europea, logrando en 2020 o 10% de límite de vertedura que Europa propón para 2035.

NOVA PLANTA. Ademais das obras de ampliación, Feijóo subliñou que Sogama está a xestionar a adhesión dos concellos á nova planta de compostaxe, na que se investiron 3 millóns de euros e que será decisiva para axudar a cumprir o obxectivo europeo de reciclar o 50% dos residuos no ano 2020.

Nesta planta procesaranse ao redor de 15.000 toneladas anuais de materia orgánica dos concellos máis próximos, para obter entre 3.000 e 4.000 toneladas de compost. "Estamos a falar dun proceso que require conciencia e vontade", dixo o presidente galego, destacando o traballo que se está facendo na repartición do quinto colector, de cor marrón, para os biorresiduos, no que se depositan este tipo de refugallos.

O presidente da Xunta confirmou que se repartiron xa 1.865 colectores de biorresiduos entre os concellos solicitantes, e, a día de hoxe, está aberta unha convocatoria até o 15 de marzo para repartir 2.805 colectores máis deste tipo entre as entidades locais que o soliciten.