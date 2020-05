Galicia vive a súa primeira fin de semana en fase dúas e, ante a previsión de altas temperaturas, os concellos galegos intensificarán os labores de vixilancia das praias para comprobar que se cumpren as medidas de seguridade contra a Covid-19.

Coa fin de semana, segundo apuntaron desde distintos municipios costeiros, espérase que se incremente a cifra de usuarios das praias, aínda que as entidades locais confían na responsabilidade dos cidadáns para manter a distancia de seguridade nos areais.

Durante esta primeira semana na que estivo permitido o baño dentro do proceso de desescalada, as praias galegas non rexistraron problemas de aglomeración.

Aínda que os axentes de Policía Local e efectivos de Protección Civil prestaron atención aos puntos onde se esperaban máis cheos, o uso das praias foi graduado e non se xeraron problemas.

De cara a esta fin de semana, algunhas localidades galegas que habitualmente reciben máis persoas nas súas costas incrementarán as patrullas de vixilancia para advertir os usuarios no caso de que se detecten aglomeracións. No entanto, dado que aínda non se permite a mobilidade entre provincias, non esperan que se produzan situacións de risco, do mesmo xeito que sucedeu a pasada fin de semana, cando as amoestacións e multas foron mínimas.

MEDIDAS PARA O VERÁN

Ao longo das últimas semanas fóronse perfilando, ademais, outras medidas de control do aforamento nas praias que se porán en marcha de cara á temporada de verán. Os concellos máis precoces non as porán en marcha, polo menos, até a semana do 15 de xuño, mentres que outros o posporán até o 1 de xullo.

Algunhas destas medidas, como é o caso de Vigo, Sanxenxo ou Ribeira, pasan por 'parcelar' as praias en espazos máis ou menos amplos nos que distribuír aos bañistas, sobre todo para facilitar o labor dos axentes que vixíen que se cumpren as normas. Ademais, tanto en Ribeira como en Sanxenxo xa avanzaron que comprobarán o cumprimento de aforamentos con drones.

Os areais urbanos, como os de Vigo e A Coruña, contarán cun plan de usos, zonas de acceso e saída e control de usuarios, aínda que a maior parte dos concellos galegos --que xestionan un milleiro de praias-- optaron por instalar paneis informativos e apelar á responsabilidade. As medidas son extensivas tamén ás praias fluviais.

PREOCUPACIÓN DE SANIDADE

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, mostrouse "preocupado" este sábado polas "imaxes de concentración de persoas" que se viron esta semana nas praias galegas e advirte que agora mesmo "son o lugar máis perigoso" para que se produzan contaxios, polo que apela a "gozar con precaución".