O Concello de Sanxenxo controla con drons a ocupación das praias, que se poderá consultar por Internet

O Concello de Sanxenxo controla con drons a ocupación das praias da localidade con bandeira azul, que se poderá consultar mediante a páxina web municipal desde esta semana.

Precisamente, realizouse unha demostración de voo dunha das aeronaves non tripuladas que vixía o aforamento este martes no areal de Areas. Neste contexto, o alcalde, Telmo Martín, explicou que o sistema de drons permite controlar a ocupación das praias en tempo real, mentres os datos descargaranse na páxina web municipal, na que poderán ser consultados. Ademais, a ligazón á mesma difundirase mediante as redes sociais.

Adicionalmente, a páxina web municipal ofrecerá información sobre a lonxitude das praias, a temperatura da auga, a radiación ultravioleta e o estado do mar. Tamén contará con imaxes e vídeos en streaming dos voos realizados e facilitará a localización dos areais.

En concreto, o Concello adquiriu para este fin catro drons, que serán pilotados por policías locais que recibiron a formación precisa para manexar o sistema. Este mecanismo permite contar as persoas que se atopan nun espazo a través dun algoritmo de intelixencia artificial e medir a distancia interpersoal cunha marxe de erro comprendido entre o 5% e o 10%.

Así mesmo, os areais da localidade pontevedresa contan con informadores que lembran a obrigatoriedade do uso de máscaras nos paseos pola beira e de manter a distancia de seguridade.

O responsable da empresa á que corresponde a formación, o material e a xestión aeronáutica necesarias para a implantación do sistema, Aerocámaras, Jaime Pereiro, destacou que os drons poden voar até a 35 metros de altura. Ademais, apuntou que a información solicitada polos mesmos pódese descargar a través de Internet uns minutos despois de que sexa recollida.