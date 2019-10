O Concello de Ourense retira a multa ao seu alcalde por aparcar mal

O Concello de Ourense retirou a multa a Gonzalo Pérez Jácome por aparcar mal no seu primeiro día como alcalde. Así queda recollido nun decreto asinado pola concelleira de Democracia Ourensana responsable da área de Seguridade Cidadá, María del Mar Fernández.

O instrutor do expediente, un funcionario de carreira do Concello, foi o encargado de elaborar a proposta de resolución que ditamina que "non procede a sanción", despois de que o rexedor fixese as alegacións oportunas.

Concretamente, Gonzalo Pérez Jácome alegou que o vehículo non fora utilizado por el aquel día, posto que "se dirixiu camiñando ao Concello", segundo explicou este xoves o portavoz da Xunta de Goberno Local, Miguel Caride.

Ademais, o rexedor aludiu a que o vehículo podía estar aparcado na rúa Barreira, nas inmediacións da Praza Maior, porque conta cun cartón de prensa ao estar asignado a Auria TV, a canle de televisión local que el mesmo xestiona.

O propio axente da Policía Local que formulou a denuncia, unha vez consultado por mor da apertura do expediente, confirmou que "efectivamente o vehículo estaba aparcado na zona que habitualmente utilizan os coches de prensa", segundo sinalou Caride.

A este respecto, o portavoz estimou que "o que houbo en realidade foi un malentendido" e que "os problemas de Ourense non se resolven perseguindo ao alcalde", como tampouco viu "ningún sentido" en criticar a actuación da edil de Seguridade Cidadá ao "estar a cumprir coas súas competencias".

EXPEDIENTE INTERNO AO AXENTE

En canto ao expediente interno aberto, concretamente ao axente que puxo a multa, Caride indica que se debe a que o mesmo "non tiña asignada ese día esa zona para o seu servizo".

"O axente saíuse da súa zona e foi precisamente á procura do vehículo, o cal supón unha actuación fóra da imparcialidade que se lle esixe e detrás da que puidese haber algunha intencionalidade", explicou para xustificar a apertura dunha investigación interna.

Por outra banda, Miguel Caride tamén respondeu ás críticas do BNG que aluden a "a nulidade de pleno dereito do acto" e explicou que "se o procedemento séguese correctamente non existe nulidade".

"Tanto o alcalde como a edil resolveron o que propón o Servizo, porque pola contra nos atopariamos nun caso de prevaricación", concluíu Miguel Caride.