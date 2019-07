Monterrei estima en arredor de 1,5 millóns os danos polas "intensas" tormentas

Os danos ocasionados en infraestruturas públicas no concello ourensán de Monterrei por mor das "intensas" choivas e granizadas rexistradas o pasado luns, 8 de xullo, "ascenden, de entrada, a máis de 1.500.000 euros" , segundo explicou o alcalde da localidade, José Luís Suárez, no pleno extraordinario celebrado este mércores. O motivo deste pleno foi o de solicitar a declaración da zona de emerxencia para o municipio. Entre as localidades que se viron afectadas polas fortes tormentas destacan Infesta, Albarellos, Vilaza, Guimarei, A Caridade e a Salgueira.

Entre os danos incluídos na cifra inicial dun millón e medio de euros atópanse, segundo numerou o rexedor, "mobiliario urbano, estradas, camiños rurais, pistas forestais, redes de abastecemento, saneamento e depuración, iluminación pública e zonas verdes". Ademais, José Luís Suárez tamén explicou que a eses gastos deben sumárselle "os gastos en limpeza e retirada de restos de pedras que foron arrastrados pola corrente de auga, con todos os medios humanos e maquinaria destinados a estes fins".

DANOS AGRÍCOLAS. Por outra banda, o alcalde subliñou os "cuantiosos" danos agrícolas nas viñas con "numerosos galpóns e cultivos en hortas e invernadoiros quedaron esnaquizados, contabilizándose incluso a morte de varios animais". "Non podemos esquecer que os viñedos son a principal actividade económica do noso municipio", manifestou o rexedor ante o pleno da corporación.

Tamén se fixo mención por parte do grupo de goberno do Partido Popular dos danos nas propiedades dos veciños, cuxo importe é "aínda imposible de valorar" ao estar aínda os veciños facendo o reconto das perdas antes de comunicarllo ao Concello. As choivas produciron a inundación de baixos e a consecuente desfeita de mobiliario e electromésticos, dado que moitas edificacións teñen a planta baixa habilitada como vivenda. Ademais, tamén afectou a vehículos e maquinaria.

ACORDO POR UNANIMIDADE. Deste xeito, o once membros da corporación acordaron por unanimidade instar á Xunta de Galicia, por medio da Xefatura Territorial de Medio Rural, a unha avaliación técnica dos danos producidos nos viñedos e hortas. En segundo termo, piden ao Goberno central a declaración oficial de zona de emerxencia con carácter de urxencia. Tamén acordaron "solicitar axudas e financiamiento á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial de Ourense para contrarrestar os danos e o impacto ocasionados polas tormentas e a reposición de infraestruturas básicas". Así como ao "estudo de posibles medidas de apoio á actividade vitivinícola". Por último, insistiron en urxir á Confederación Hidrográfica do Douro a que realice a limpeza, rozamento e mantemento dos ríos, regachos e canles do municipio de Monterrei.