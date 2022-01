O Concello da Coruña nomeará fillos adoptivos da cidade, a título póstumo, ao tres axentes da Policía Nacional que faleceron en xaneiro de fai dez anos ao tratar de rescatar ao mozo estudante eslovaco Tomas Velicky, tamén morto.

Así o anunciou a rexedora nun acto na zona da Coraza, onde se atopa o monumento en memoria dos heroes do Orzán e ante a presenza dos familiares do tres axentes falecidos. Tamén estiveron a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o xefe rexional de Operacións da Xefatura Superior da Policía en Galicia, José María Esteban Corral.

Foi unha homenaxe aos axentes Javier López, Rodrigo Maseda e José Antonio Villamor, que faleceron na praia do Orzán ao tratar de rescatar ao mozo, para cuxa familia tamén se tiveron palabras de recordo.

Ao acto, asistiron tamén representantes da Policía Nacional, Local, Bombeiros da Coruña, Protección Civil, Cruz Vermella, Sasemar e Escola de Mergulladores do Club do Mar e Adrián Doce, civil condecorado pola súa intervención no rescate.

Todas as persoas que tomaron a palabra, entre elas a esposa dun dos axentes falecidos, enxalzaron a actuación "exemplar" e "solidaria" do tres policías. Tamén subliñaron que formarán parte de "a memoria colectiva".

A alcaldesa, pola súa banda, incidiu na importancia do persoal de servizos públicos esenciais e trasladou unha mensaxe de apoio ás familias, ás que fixo entrega tamén dunhas medallas.