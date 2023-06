El Concello de Cangas sufre un ciberataque que le impide pagar nóminas

El CNI y la Guardia Civil investigan un ataque informático contra el Ayuntamiento de Cangas que colapsó prácticamente todo su sistema, protagonizado probablemente por una banda criminal internacional que pidió un rescate para desbloquearlo y que, entre otras cosas, ha impedido que los trabajadores percibiesen sus nóminas de mayo.

"Tenemos aquí una empresa externa, están trabajando en ello y creemos que hoy podremos pagar las nóminas", ha dicho a Efe este jueves la alcaldesa de Cangas en funciones, Victoria Portas, de Alternativa dos Veciños.

Un ciberataque está provocando problemas a la hora de hacer efectivo el pago de las nóminas a los funcionarios municipales, según confirmó el concejal responsable del área de Hacienda, Mariano Abalo.

En declaraciones a Europa Press, Abalo ha indicado que los técnicos llevan trabajando días en tratar de solucionar la situación, después de que un grupo de hackers que operan a nivel internacional encriptasen los sistemas del Ayuntamiento.

En concreto, las áreas más afectadas son las de contabilidad, intervención y tesorería, además de los ordenadores de Alcaldía, lo que está impidiendo el pago de las nóminas.

Pese a que la situación "no se solucionará en pocos días", el edil ha indicado que a lo largo de esta mañana sí se podrá, en principio, proceder al pago de las nóminas.

Mariano Abalo ha subrayado que desde el momento que se tuvo constancia del ciberataque, el gobierno local se puso en contacto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y siguió sus protocolos, por lo que se interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.

Preguntado sobre si los hackers solicitaron algún tipo de rescate para desencriptar los ordenadores, el concejal ha indicado que por el momento no le consta que esto haya ocurrido. "Es un tema tremendamente complejo que provoca problemas serios en todos los sentidos", ha lamentado. Por su parte, fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press que se está investigando lo ocurrido.

El ataque se produjo el 18 de mayo

El ataque se produjo el pasado día 18 de mayo e inmediatamente el Ayuntamiento de Cangas se puso en contacto con el CNI y la Guardia Civil, como estipula el protocolo que han de hacer las administraciones públicas en casos como este.

De repente, prácticamente todo el sistema dejó de funcionar; no sólo el programa para gestionar las nóminas, sino también el software de tesorería, lo que ha impedido durante estas dos últimas semanas que el Ayuntamiento pagase ningún tipo de factura, o el sistema que utiliza intervención, que se quedó sin poder trabajar desde entonces.

"Está afectado todo el Concello menos los archivos, que están en la web. Ha generado problemas en la parte tributaria, en la contabilidad, en las nóminas, todo encriptado", relata la regidora.

Hasta ahora, los técnicos que trabajan en la eliminación de este virus informático han conseguido recuperar el 70 por ciento de la información, entre otras cosas porque el ataque informático no afectó a todos los ordenadores por igual.

El de la alcaldesa, por ejemplo, ni siquiera encendía, en otros aparecía un mensaje en inglés instando a sus usuarios a pinchar en un enlace en el que, supuestamente, encontrarían información sobre la cantidad a pagar y la forma de hacerlo para conseguir desencriptar el sistema.

Nadie ha pinchado en ese enlace: "El CNI ya nos advirtió que no pinchásemos, somos una Administración pública, no una empresa, y como tal no podemos hacerlo", ha explicado Portas.

De momento, los técnicos, tras muchos días de trabajo, han conseguido ir instalando cortafuegos e ir recuperando poco a poco información, aunque de momento se desconoce cuánta se acabará finalmente perdiendo.

El Ayuntamiento de Cangas ha interpuesto denuncias ante el CNI, la Guardia Civil y Protección de Datos, pero de momento se desconoce quién o qué organización está detrás de este ataque informático que ha afectado a miles de archivos y copias de seguridad.

A finales de abril, otro ciberataque paralizó la actividad administrativa en el Ayuntamiento de Carballo.